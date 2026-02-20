Водитель Ларисы Долиной заблокировал тротуар в центре Москвы

20 февраля 2026, 08:24

Водитель Ларисы Долиной нарушил ПДД в центре Москвы

Сергей Бобылев (Фото: РИА Новости/Лариса Долина)

В центре Москвы произошел скандал с автомобилем Ларисы Долиной. Водитель элитной Toyota Alphard припарковал машину прямо посреди тротуара, создавая неудобства для пешеходов. Инцидент случился вечером в среду рядом с Театром на Таганке. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.