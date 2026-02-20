Водитель Ларисы Долиной заблокировал тротуар в центре Москвы
В центре Москвы произошел скандал с автомобилем Ларисы Долиной. Водитель элитной Toyota Alphard припарковал машину прямо посреди тротуара, создавая неудобства для пешеходов. Инцидент случился вечером в среду рядом с Театром на Таганке. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Очевидцы рассказали, что мужчина приехал забрать певицу после мюзикла «Суини Тодд», в котором она исполняет роль Миссис Ловетт. Чтобы максимально приблизиться к выходу, он выбрал не самое подходящее место для остановки. Автомобиль блокировал проход на протяжении получаса, пока Долина не вышла из театра.
Теперь водителю грозит штраф в размере 3000 рублей за нарушение правил дорожного движения. Ситуация вызвала недовольство у прохожих, которые столкнулись с трудностями из-за наглой парковки.
Читайте также: