Достижения.рф

Водитель Ларисы Долиной заблокировал тротуар в центре Москвы

Водитель Ларисы Долиной нарушил ПДД в центре Москвы
Сергей Бобылев (Фото: РИА Новости/Лариса Долина)

В центре Москвы произошел скандал с автомобилем Ларисы Долиной. Водитель элитной Toyota Alphard припарковал машину прямо посреди тротуара, создавая неудобства для пешеходов. Инцидент случился вечером в среду рядом с Театром на Таганке. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.



Очевидцы рассказали, что мужчина приехал забрать певицу после мюзикла «Суини Тодд», в котором она исполняет роль Миссис Ловетт. Чтобы максимально приблизиться к выходу, он выбрал не самое подходящее место для остановки. Автомобиль блокировал проход на протяжении получаса, пока Долина не вышла из театра.

Теперь водителю грозит штраф в размере 3000 рублей за нарушение правил дорожного движения. Ситуация вызвала недовольство у прохожих, которые столкнулись с трудностями из-за наглой парковки.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0