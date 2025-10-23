Жителя Москвы приговорили к девяти годам колонии за покупку мефедрона по акции

23 октября 2025, 05:36

Фото: istockphoto / Rattankun Thongbun

Преображенский районный суд столицы вынес приговор Ивану Тушеву, обвиняемому в попытке распространения наркотических веществ. Мужчина приговорён к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, пишет ТАСС.