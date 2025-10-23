Жителя Москвы приговорили к девяти годам колонии за покупку мефедрона по акции
Преображенский районный суд столицы вынес приговор Ивану Тушеву, обвиняемому в попытке распространения наркотических веществ. Мужчина приговорён к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, пишет ТАСС.
Согласно материалам дела, Тушева признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — покушение на сбыт наркотиков в крупном размере через интернет.
Следствие установило, что осужденный приобрел 100 граммов мефедрона через Telegram-бот за 68 тысяч рублей. В арендуемом гараже он смешал товар с другими остатками наркотика, увеличив его массу. На следующий день его задержали полицейские.
При обыске правоохранители обнаружили пакет с наркотическим веществом, лабораторыне весы и мерную ложку. Дополнительно расследование выявило, что обвиняемый активно использовал интернет для поиска запрещённых веществ и подготовки к их распространению. В частности, он заказывал специальные пакеты для фасовки наркотиков.
