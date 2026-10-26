Водитель наехал на полицейского и оказался в СИЗО
В Волгоградской области отправили в СИЗО водителя за наезд на полицейского
В Волгоградской области заключили под стражу водителя, который наехал на полицейского при попытке скрыться. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По данным суда, 23 октября в рабочем поселке Светлый Яр сотрудники ДПС остановили водителя. После требования предъявить документы мужчина попытался скрыться и наехал на инспектора. Возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).
«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря», — говорится в Макс.
Уточняется, что постановление не вступило в силу. Оно может быть обжаловано.