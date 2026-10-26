Раскрыто состояние одного из пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом
Пострадавший в ДТП с автобусом под Новосибирском находится в тяжелом состоянии
Один из восьми пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Новосибирской области находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.
По его словам, врачи оценивают состояние остальных семи человек как среднетяжелое. Соответствующее заявление Заблоцкий сделал на оперативном совещании регионального правительства.
«Один — тяжелый, семь — среднетяжелых», — сказал он.Напомним, авария произошла в ночь на 26 октября в Новосибирском районе. Предварительно, водитель не справился с управлением, из-за чего транспорт съехал в кювет. На месте работал экипаж ДПС, который выяснял детали происшествия.
До этого водитель и два пассажира, включая несовершеннолетнего, пострадали в ДТП на автодороге «Калининград — Полесск».