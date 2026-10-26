Раскрыто состояние одного из пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом

26 октября 2026, 08:32

Пострадавший в ДТП с автобусом под Новосибирском находится в тяжелом состоянии

Фото: iStock/globalmoments

Один из восьми пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Новосибирской области находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий.





По его словам, врачи оценивают состояние остальных семи человек как среднетяжелое. Соответствующее заявление Заблоцкий сделал на оперативном совещании регионального правительства.

«Один — тяжелый, семь — среднетяжелых», — сказал он.