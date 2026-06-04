Массовое ДТП произошло на Большой Сухаревской площади в Москве
В центре Москвы на Сухаревской площади произошло столкновение нескольких автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.
Инцидент случился в районе дома № 9. На месте работают оперативные службы. Движение в районе аварии затруднено, водителей просят выбирать пути объезда.
Обстоятельства ДТП уточняются. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, в аварии участвовали четыре транспортных средства. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее в Подмосковье четырёхлетний мальчик погиб в ДТП на питбайке. Возбудили уголовное дело.