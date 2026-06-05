На юге Москвы произошло массовое ДТП с участием большегрузов
В Москве на Симферопольском шоссе днём 5 июня произошла авария. Как сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, там столкнулись шесть автомобилей, включая грузовые.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек. Пострадавший мужчина находился в одном из автомобилей. Удар сильно деформировал кузов, из-за чего человек не мог выбраться самостоятельно.
Спасатели прибыли на место и применили гидравлический инструмент. Они деблокировали гражданина из искорёженной машины. Затем медики оказали пострадавшему помощь на месте и приняли решение о госпитализации. Спасатели передали мужчину врачам для дальнейшей транспортировки в больницу. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.
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