На юге Москвы произошло массовое ДТП с участием большегрузов

05 июня 2026, 19:53

На Симферопольском шоссе в Москве столкнулись шесть машин, включая грузовые

Фото: Istock/Aleksei Andreev

В Москве на Симферопольском шоссе днём 5 июня произошла авария. Как сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, там столкнулись шесть автомобилей, включая грузовые.