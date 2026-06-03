Водитель не пропустил встречную машину, а затем сбил пожилых людей в Чебоксарах

03 июня 2026, 03:26

В Чебоксарах водитель «Гранты» сбил двух пенсионеров после столкновения с «Вестой»

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Чебоксарах водитель «Гранты» после столкновения с другой легковушкой сбил двух пожилых пешеходов. Об этом в ночь на 3 июня сообщили в Telegram-канале «МВД по Чувашской Республике».





Авария произошла вчера вечером на перекрёстке Эгерского бульвара и улицы Шумилова. Сначала столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Веста», после чего 30-летний водитель первого авто продолжил движение и наехал на пешеходов, которые переходили дорогу на зелёный свет. Пострадавших — 78-летнего мужчину и 72-летнюю женщину — доставили в больницу.





«По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение ПДД водителем «Гранты», который при повороте налево не уступил дорогу встречному транспортному средству», — говорится в материале.