Водитель не пропустил встречную машину, а затем сбил пожилых людей в Чебоксарах
В Чебоксарах водитель «Гранты» сбил двух пенсионеров после столкновения с «Вестой»
В Чебоксарах водитель «Гранты» после столкновения с другой легковушкой сбил двух пожилых пешеходов. Об этом в ночь на 3 июня сообщили в Telegram-канале «МВД по Чувашской Республике».
Авария произошла вчера вечером на перекрёстке Эгерского бульвара и улицы Шумилова. Сначала столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Веста», после чего 30-летний водитель первого авто продолжил движение и наехал на пешеходов, которые переходили дорогу на зелёный свет. Пострадавших — 78-летнего мужчину и 72-летнюю женщину — доставили в больницу.
«По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение ПДД водителем «Гранты», который при повороте налево не уступил дорогу встречному транспортному средству», — говорится в материале.Отмечается, что оба водителя в момент ДТП находились в трезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для оценки действий участников дорожного движения в соответствии с установленным законодательством.