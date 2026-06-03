В Кисловодске огромнейший валун сорвался с горы Кольцо и чуть не придавил туриста
В Кисловодске каменная глыба едва не придавила человека. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев в личном Telegram-канале, прикладывая кадры случившегося.
Инцидент произошёл у горы Кольцо в месте, где расположен сувенирный рынок – достаточно популярная среди туристов точка. На записи с камер наблюдения видно, как огромный камень, сорвавшийся со склона, стремительно катится вниз. Мужчина, в сторону которого неслась глыба, в последний момент отскочил в сторону и избежал травм. Валун рухнул возле киоска с сувенирами.
Глава города подтвердил, что пострадавших нет. Он также поделился видео, на котором можно оценить внушительные размеры глыбы и следы, оставшиеся от её «поездки». Специалисты прибыли на место, чтобы обследовать склон, оценить уровень угрозы и выяснить, возможны ли в ближайшее время новые камнепады.
Ранее «Радио 1» передавало, что в подмосковном Щелково три подростка, которые передвигались на одном электросамокате, пострадали после столкновения с легковым автомобилем. Школьников оперативно доставили в больницу, двоих отпустили домой после оказания медицинской помощи.
Читайте также: