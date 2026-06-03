В «ЛизаАлерт» ответили на сведения о внезапном сигнале телефона пропавших Усольцевых

03 июня 2026, 03:07

В «ЛизаАлерт» опровергли сведения о внезапном сигнале телефона пропавших Усольцевых

Фото: iStock/AnuchaCheechang

В отряде «ЛизаАлерт» опровергли сообщения о том, что телефон главы пропавшей семьи Усольцевых якобы зафиксировали в 30 километрах от места их исчезновения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя поискового отряда Серафиму Чооду.





Напомним, что супруги Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в туристический поход в горы Буратинка и Мальвинка в окрестностях посёлка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Вскоре они перестали выходить на связь. Cпасательные операции, признанные одними из самых масштабных в регионе, не дали результатов и были временно приостановлены после наступления устойчивого снега.





Подростки пропали в районе исчезновения Усольцевых в Красноярском крае

«Информация о проверке маршрута пропавшей семьи методом замера шагов, а также сведения о сигнале телефона не соответствуют действительности», — подчеркнула Чооду.