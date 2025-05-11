Водитель нелегальных гонок насмерть сбил девушку-подростка в Иркутской области

Фото: кадр видео Telegram @mvd_38
В Иркутской области участник нелегальных автогонок сбил трёх пешеходов. Одной из них оказалась 17-летняя девушка — она погибла на месте. Ещё двое пострадавших получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, добавив, что против 31-летнего водителя Toyota Chaser возбудено два уголовных дела.
«Прокуратура г. Ангарска поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — написали в Telegram-канале прокуратуры.
Фото: кадр видео Telegram @mvd_38
По предварительным данным, мужчина не справился с управлением во время гонки в Ангарске и выехал на тротуар, где находились зрители. Он протаранил трех людей, а также автомашину «Хонда Цивик», после чего съехал с дороги.
Детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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