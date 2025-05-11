«Случилось то, чего Сарик опасался всю жизнь»: Лиза Моряк раскрыла, почему муж присутствовал при родах

Сарик Андреасян и Лиза Моряк с дочкой (Фото: Instagram* @moryakliza)
Лиза Моряк, ставшая мамой во второй раз, рассказала, как муж Сарик Андреасян оказался рядом во время рождения ребенка, поддерживая любимую. Партнерские роды, которых режиссер всю жизнь избегал, стали для актрисы трогательным моментом поддержки.
10 мая 29-летняя Лиза родила дочь в московском роддоме, куда едва успела добраться из-за активных схваток, начавшихся в четыре утра. Вспоминая свои первые роды, длившиеся 18 часов, она надеялась поспать в машине, но состояние не позволило. Водитель, оказавшийся глухонемым, нервничал, путаясь на дороге, пока Лиза боролась с болью.
Партнерские роды стали для пары неожиданным, но мощным опытом. Сарик, видя страдания Лизы, держал ее за руку, став настоящей опорой, что глубоко тронуло актрису.
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«В машине у меня начались такие активные схватки, что водитель, который нас вёз, так стрессанул, что всё время что-то дёргал, ехал не по полосе, ещё впридачу оказался глухнонемым. Слава богу, что он не слышал моих стонов и вздохов», — объяснила она в личном блоге, как передает «Super.ru».В родблоке Моряк уже не могла ни сидеть, ни стоять, а Сарик, собиравшийся уехать домой, остался по настоянию врачей, узнав, что рождение вот-вот произойдет.
Сарик Андреасян и Лиза Моряк (Фото: Instagram* @moryakliza)
Партнерские роды стали для пары неожиданным, но мощным опытом. Сарик, видя страдания Лизы, держал ее за руку, став настоящей опорой, что глубоко тронуло актрису.
«Так случилось, что у нас случились партнерские роды, которых опасался Сарик всю жизнь!... Он видел, как мне больно, сел рядом и держал меня за руку (...) Крутое чувство, чувство настоящего мужского плеча даже в таком деликатном положении!», — призналась она.
Сарик Андреасян и Лиза Моряк (Фото: кадр видео Instagram* @moryakliza)Малышка пары Шарлиз сейчас мирно спит, а Лиза восстанавливается после эпидуральной анестезии, чувствуя слабость, но переполненная счастьем. Сарик заботится о ней, обеспечивая любимой комфорт и спокойствие.
«Я бы хотела еще раз напомнить тебе, как я тебя люблю. Ты мой друг, моя опора и партнер! Я всегда могу прятаться за твоей сильной спиной. Ты лелеешь меня, как самое ценное сокровище, которое похитил пират!», — призналась Лиза мужу.Она также поблагодарила фанатов за теплые поздравления, обещая поделиться новыми подробностями, как только оправиться от столь значимого события.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева