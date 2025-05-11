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Суд отменил приказ о взыскании долга по коммунальным платежам с балерины Волочковой

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Мировой суд Москвы отменил судебный приказ о взыскании задолженности по коммунальным платежам с балерины Анастасии Волочковой. Об этом сообщили РИА Новости в судебной инстанции.
«Вынесено определение об отмене судебного приказа», — объявили в суде.
Решение об отмене вынесено после того, как 14 апреля текущего года аналогичный иск ТСЖ к Волочковой был удовлетворён, однако сумма долга не раскрывалась.

Ранее, в 2024 году, Тверской суд Москвы частично удовлетворил требование ТСЖ о взыскании с балерины более 60 тысяч рублей за коммунальные услуги за период с 2020 по 2022 год. Истцы изначально требовали 79 184 рубля.

Причина отмены последнего судебного приказа не уточняется.

Ранее сообщалось, что стала известна дата судебного заседания по иску продюсера Андрея Разина на создателей сериала «Слово пацана» из-за музыки. Речь идёт о правах на песни группы «Ласковый май» — «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы».

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«Случилось то, чего Сарик опасался всю жизнь»: Лиза Моряк раскрыла, почему муж присутствовал при родах
Лиза Моряк объяснила причину присутствия Сарика Андреасяна рядом во время ее родов
11 мая 2025, 02:53

Сарик Андреасян и Лиза Моряк с дочкой (Фото: Instagram* @moryakliza)

Лиза Моряк, ставшая мамой во второй раз, рассказала, как муж Сарик Андреасян оказался рядом во время рождения ребенка, поддерживая любимую. Партнерские роды, которых режиссер всю жизнь избегал, стали для актрисы трогательным моментом поддержки.
10 мая 29-летняя Лиза родила дочь в московском роддоме, куда едва успела добраться из-за активных схваток, начавшихся в четыре утра. Вспоминая свои первые роды, длившиеся 18 часов, она надеялась поспать в машине, но состояние не позволило. Водитель, оказавшийся глухонемым, нервничал, путаясь на дороге, пока Лиза боролась с болью.

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«В машине у меня начались такие активные схватки, что водитель, который нас вёз, так стрессанул, что всё время что-то дёргал, ехал не по полосе, ещё впридачу оказался глухнонемым. Слава богу, что он не слышал моих стонов и вздохов», — объяснила она в личном блоге, как передает «Super.ru».
В родблоке Моряк уже не могла ни сидеть, ни стоять, а Сарик, собиравшийся уехать домой, остался по настоянию врачей, узнав, что рождение вот-вот произойдет.

Сарик Андреасян и Лиза Моряк (Фото: Instagram* @moryakliza)

Партнерские роды стали для пары неожиданным, но мощным опытом. Сарик, видя страдания Лизы, держал ее за руку, став настоящей опорой, что глубоко тронуло актрису.

«Так случилось, что у нас случились партнерские роды, которых опасался Сарик всю жизнь!... Он видел, как мне больно, сел рядом и держал меня за руку (...) Крутое чувство, чувство настоящего мужского плеча даже в таком деликатном положении!», — призналась она.
Сарик Андреасян и Лиза Моряк (Фото: кадр видео Instagram* @moryakliza)

Малышка пары Шарлиз сейчас мирно спит, а Лиза восстанавливается после эпидуральной анестезии, чувствуя слабость, но переполненная счастьем. Сарик заботится о ней, обеспечивая любимой комфорт и спокойствие.

«Я бы хотела еще раз напомнить тебе, как я тебя люблю. Ты мой друг, моя опора и партнер! Я всегда могу прятаться за твоей сильной спиной. Ты лелеешь меня, как самое ценное сокровище, которое похитил пират!», — призналась Лиза мужу.
Она также поблагодарила фанатов за теплые поздравления, обещая поделиться новыми подробностями, как только оправиться от столь значимого события.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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«Неудачный ракурс или беременность?»: Новый ролик Агаты Муцениеце навел на мысли о ее беременности от Петра Дранги
Новый клип Агаты Муцениеце вызвал подозрения в ее беременности от Петра Дранги
11 мая 2025, 01:01

Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото: Instagram* @agataagata)

Фанаты гадают, ждет ли Агата Муцениеце ребенка от Петра Дранги. Все дело в ее новом ролике, где «ветер намекнул» на округлившийся живот. Видео актрисы в свободной одежде и новости о помолвке подогрели слухи о скором пополнении у пары. Поклонники с нетерпением ждут подтверждения, хотя конкретных заявлений пока нет, передает «StarHit».
36-летняя звезда, всегда блиставшая стройной фигурой и облегающими нарядами, удивила публику в последнем видео. Ее силуэт и выбор одежды вызвали подозрения о беременности.

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Агата снялась в свободной джинсовой рубашке и белой куртке, которую сильно раздувал ветер — создалась иллюзия округлившегося живота. Часть подписчиков отметила, что выбор одежды Муцениеце позволил бы с легкостью скрыть «небольшие внешние изменения».

Слухи о возможности скорой беременности у Агаты ходят уже какое-то время. Новость 2 мая, что актриса согласилась выйти замуж за певца Дрангу, когда Агата показала кольцо и букет, только добавила поклонникам «уверенности». К тому же Муцениеце недавно объявила, что временно уходит из кабаре, но не указала причину.

Агата Муцениеце и Петр Дранга (Фото: Instagram* @agataagata)

«Я сегодня сыграла свое заключительно шоу в 2025 году. Благодаря зрителю я открыла в себе совершено другую себя. Я ухожу, но я вернусь. Не в этом году, но в следующем обязательно вернусь», — сообщала она.
Роман Агаты и Петра стал известен в конце 2024 года, когда они появились вместе на премьере фильма «Братья», не скрывая чувств. С тех пор пара открыто делится моментами совместной жизни, от светских выходов до семейного отдыха. Поклонники уверены, что скорая свадьба и слухи о ребенке — знак исполнения мечты пары о малыше, и уже предвкушают, каким красивым будет их будущий ребенок.

При этом Агата уже является мамой. Актриса воспитывает дочь Мию, которая родилась в браке с актёром Павлом Прилучным. Звёздная пара развелась в 2020 году. Также у них есть сын Тимофей, но он принял решение остаться с отцом и его новой женой Зепюр Брутян.

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Финалистка шоу «Пацанки» Анастасия Наточий ждет ребенка
10 мая 2025, 23:57

Анастасия Наточий (Фото: кадр из шоу «Пацанки Рулят»)

Участница 6 сезона «Пацанок» и проекта «Пацанки Рулят» Анастасия Наточий готовится стать мамой. Финалистка реалити-шоу, больше известная как Наташа Резкая, поделилась радостной новостью о беременности, сняв короткий клип, где обнимается с любимым и показывает снимки УЗИ.
28-летняя Анастасия, активная в соцсетях, весь день интриговала аудиторию, обещая важное объявление. В конечном итоге она выложила фото после УЗИ, подтвердив, что ждет ребенка на 18-й неделе. Токсикоз заставил ее временно исчезнуть из онлайна, но теперь, когда самочувствие улучшилось, девушка с радостью готовится к новой роли.

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«Я хочу поделиться с вами сокровенным… Я знаю, многие догадывались, спасибо кто просто ждал, когда я расскажу. Мне хотелось подольше побыть в этом состоянии, хоть оно было далеко нелегким. (...) Я работала с психологом, подготавливалась морально, теперь я готова к новой главе! Я стану мамой. Малыш, мы с папой очень ждем тебя!», — порадовалась молодая мама.
Анастасия Наточий с любимым показывает УЗИ (Фото: Instagram* @rezkaya.baby)

Наточий узнала о беременности случайно, планируя операцию по увеличению груди. Ее предупредили, что лучше проверить, точно ли она не «в положении».

«Какое было мое удивление, когда я узнала, что у него я уже сидела с малышом! Хотела большие сиськи — получила. Девочки, у меня уже размер 3. Вот тебе и сделала сиськи», — отшутилась она.
Девушка призналась, что подходит к идее материнства ответственно, чтобы стать лучшей мамой. Она отметила, что росла, считай, «без родителей» (семейные обстоятельства были сложными) и понимает, чего делать в отношении малыша не стоит. Анастасия полна решимости окружить ребенка любовью, черпая силы в своем непростом прошлом.

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Зепюр Брутян страстно целовалась с мужем в бассейне
Прилучный и Брутян страстно целовались в бассейне
10 мая 2025, 22:16

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян страстно целовались в бассейне. Соответствующее видео есть в соцсетях звезды сериала «В клетке».
«Открыли для себя новое место силы. И пусть, как говорится, весь мир подождет», — поделилась Брутян.

Женщина в коричневом бикини предстала перед «мажором», соскользнув к нему с бортика.

Фото: Instagram*/zepyur_brutyan

Поклонники не упустили шанса восхититься парой. Пользователи отметили, что на такую любовь «приятно смотреть».

«Ну какие же вы сладкие», «Будьте всегда такими счастливыми, как сейчас!», «Приятно посмотреть на такую любовь», «От всего сердца вам завидую! Счастливчики!» — восторгались фанаты.

Прилучный опубликовал фото возлюбленной с сыном, отметив, что «иногда хочется остановить момент, чтоб он еще немного продлился».

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«И тут всё перевернула»: подписчики Пугачевой возмутились ее поздравлением с Днем Победы
Подписчики Пугачевой возмутились ее поздравлением с Днем Победы
10 мая 2025, 21:10

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)

Поздравление певицы Аллы Пугачевой возмутило ее подписчиков в соцсетях. По мнению некоторых из них, Примадонна «И тут всё перевернула». Накануне исполнительница хита «Позови меня с собой» выложила фото Вечного огня, сопроводив его словами из своей песни «Скупимся на любовь».
«Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых», — писала Пугачева.

Комментаторы напомнили ей, что 9 Мая — это День Победы, а не День скорби.

«…Наши деды и прадеды именно радовались Победе!!! И, конечно, это праздник со слезами на глазах, но это праздник!!!» — написала одна поклонница.
Другая же подметила, что Алла Борисовна «и тут все перевернула». Остальные пользователи поддержали возмутившихся.

Сама Примадонна отвечать не стала, но нашлись и те, кто не считает 9 Мая «поводом для веселья». По словам одного из подписчиков, его дед, будучи военным летчиком, и бабушка, пережившая блокаду Ленинграда, старались не вспоминать о тех днях.

«…Только 9 Мая собирались всей семьей, смотрели многочисленные медали, ордена дедушки.
Он никогда не говорил о войне, сразу резко замолкал и грустнел», — написал он.
Пугачева покинула Россию после начала спецоперации на Украине. При этом она оскорбляла соотечественников, называя «рабами».

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