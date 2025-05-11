Суд отменил приказ о взыскании долга по коммунальным платежам с балерины Волочковой

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)
Мировой суд Москвы отменил судебный приказ о взыскании задолженности по коммунальным платежам с балерины Анастасии Волочковой. Об этом сообщили РИА Новости в судебной инстанции.
«Вынесено определение об отмене судебного приказа», — объявили в суде.Решение об отмене вынесено после того, как 14 апреля текущего года аналогичный иск ТСЖ к Волочковой был удовлетворён, однако сумма долга не раскрывалась.
Ранее, в 2024 году, Тверской суд Москвы частично удовлетворил требование ТСЖ о взыскании с балерины более 60 тысяч рублей за коммунальные услуги за период с 2020 по 2022 год. Истцы изначально требовали 79 184 рубля.
Причина отмены последнего судебного приказа не уточняется.
Ранее сообщалось, что стала известна дата судебного заседания по иску продюсера Андрея Разина на создателей сериала «Слово пацана» из-за музыки. Речь идёт о правах на песни группы «Ласковый май» — «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы».
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева