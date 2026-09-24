Водитель выстрелил в мужчину во время дорожной разборки под Иркутском
Дорожный конфликт под Иркутском закончился тем, что один из спорящих мужчин получил ранение. Его подстрелили из травмата. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Уточняется, что двое водителей поссорились в Маркове. Один из них потерял самообладание, выхватил травматический пистолет и выстрелил в оппонента. Осознав серьезность своих действий, он быстро сел в машину и уехал, однако скрыться не удалось: мужчину задержали оперативники. Пострадавшего госпитализировали.
Выяснилось, что стрелял 29-летний парень. Он является местным жителем, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. При обыске у него обнаружили еще два травматических пистолета. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.
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