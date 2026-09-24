Водитель выстрелил в мужчину во время дорожной разборки под Иркутском

24 сентября 2026, 07:10

Водитель подстрелил мужчину из травмата во время дорожной разборки под Иркутском

Фото: iStock/nixki

Дорожный конфликт под Иркутском закончился тем, что один из спорящих мужчин получил ранение. Его подстрелили из травмата. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.