Благовещенец остался на свободе после того, как задушил приятеля
Жителя Благовещенска оправдали присяжные после гибели его знакомого. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Согласно материалу, инцидент случился в новогоднюю ночь. Фигурант пояснил в суде, что приятель в шутку позвал его побороться. Во время «боя» благовещенец сдавил оппоненту шею, не пытаясь нанести серьезного вреда. К сожалению, он не рассчитал сил — это привело к трагедии.
Мужчина не сразу понял, к чему привели его действия. Решив, что знакомый просто заснул, он и сам отправился подремать. Утром стало ясно, что приятель погиб. Жителю Благовещенска грозило до 15 лет лишения свободы, однако коллегия присяжных признала его невиновным, и мужчина остался на свободе.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Туве турист из Москвы чудом выжил после нападения медведя. Подробности читайте здесь.
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