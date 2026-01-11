Ушел из жизни один из основателей легендарной рок-группы Grateful Dead Боб Вейр

11 января 2026, 06:41

NYT: Основатель рок-группы Grateful Dead Боб Вейр ушел из жизни в возрасте 78 лет

Боб Вейр (Фото: Instagram* @bobweir)

В возрасте 78 лет скончался гитарист Боб Вейр, один из основателей легендарной американской рок-группы Grateful Dead. О его кончине сообщила газета New York Times со ссылкой на семью музыканта.





Причиной смерти звезды стали проблемы с лёгкими. Согласно материалу, в июле ему был поставлен диагноз «рак».



Боба Вейра пережили его жена Наташа и дочери Моне и Хлоя. Точная дата и место смерти музыканта не указываются. Исполнитель запомнился слушателям своей новаторской ритм-гитарой.



Боб Вейр в молодости (Фото: Instagram* @bobweir) Группа Grateful Dead, основанная в Сан-Франциско в 1965 году, стала культовым явлением для движения хиппи. Она с лёгкостью смешивала в своём творчестве рок, фолк, блюз и кантри, а «фишкой» коллектива считалось искусство импровизации.



Музыканты со временем стали легендой психоделического рока, продали миллионы записей и собрали целую армию преданных фанатов.



Боб Вейр (Фото: Instagram* @bobweir) В 2024 году Вейр и Grateful Dead были удостоены награды центра Кеннеди — ее вручают творцам за вклад в развитие американской культуры. Гитарист также получил премию «Грэмми» за музыкальные достижения всей жизни и стал частью Зала славы рок-н-ролла.



Отмечается, что Вейр мечтал остаться в памяти поклонников как человек, объединявший культуры.





«Я надеюсь, что люди разных взглядов найдут в моей музыке нечто, с чем все они могут согласиться, и это их сблизит», — признавался он.