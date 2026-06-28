Водитель сбил девушку на пешеходном переходе в Татарстане и отвез ее к медикам

28 июня 2026, 19:19

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Татарстане произошло резонансное ДТП с участием пешехода. В социальных сетях распространилось видео, на котором зафиксировано, как автомобиль сбивает 18-летнюю девушку на пешеходном переходе.