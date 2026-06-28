Водитель сбил девушку на пешеходном переходе в Татарстане и отвез ее к медикам
В Татарстане произошло резонансное ДТП с участием пешехода. В социальных сетях распространилось видео, на котором зафиксировано, как автомобиль сбивает 18-летнюю девушку на пешеходном переходе.
После наезда водитель вместе с очевидцем поместил пострадавшую в салон авто и покинул место происшествия, что вызвало тревогу у местных жителей. Однако в МВД по Республике Татарстан оперативно прокомментировали ситуацию.
Как сообщает Telegram-канал «Подъём», полицейские установили, что мужчина не пытался скрыться, а экстренно доставил пострадавшую в Детскую городскую больницу. В ведомстве подчеркнули, что действия водителя были законными — он оказал девушке первую помощь и незамедлительно обратился к медикам.
В результате осмотра в медучреждении у девушки диагностировали закрытый перелом и множественные ушибы. Ей оказали всю необходимую помощь, состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет. Родственников пострадавшей уже проинформировали о случившемся.
В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, в том числе точную скорость движения автомобиля и соблюдение ПДД водителем. Назначили судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести полученных травм. По итогам проверки примут процессуальное решение.
Читайте также: