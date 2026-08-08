Водитель сбил группу велосипедистов в Италии

08 августа 2026, 18:02

В Италии четверо велосипедистов поссорились с водителем и пострадали

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

В итальянской провинции Турин произошёл резонансный инцидент с участием автомобилиста и группы велосипедистов. В результате наезда транспортного средства пострадали четыре человека, один из спортсменов находится в критическом состоянии, пишет Adnkronos.