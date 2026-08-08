Водитель сбил группу велосипедистов в Италии
В итальянской провинции Турин произошёл резонансный инцидент с участием автомобилиста и группы велосипедистов. В результате наезда транспортного средства пострадали четыре человека, один из спортсменов находится в критическом состоянии, пишет Adnkronos.
По предварительной версии, поводом для конфликта послужил дорожный эпизод: водитель легкового автомобиля обогнал велосипедистов, несколько раз подав звуковой сигнал. Это вызвало недовольство одного из членов группы.
Как уточняет издание Corriere della Sera, мужчина за рулём внезапно затормозил, сдал назад и совершил наезд на группу. После этого он развернулся и вторично проехал по пострадавшим. Однако позднее автомобилист самостоятельно явился в карабинерскую службу. В настоящий момент правоохранители проводят проверку для восстановления всех обстоятельств случившегося. Также задержанному назначили токсикологические экспертизы.
На место оперативно прибыли несколько бригад скорой помощи и санитарный вертолёт региональной службы. Двоих раненых экстренно доставили воздушным транспортом в больницу Турина. Ещё двух госпитализировали с переломами и травмами различной степени тяжести, их состояние оценивается как среднестабильное.
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