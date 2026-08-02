Велосипедист погиб под колёсами электромобиля в Петербурге
В Петербурге электромобиль насмерть сбил велосипедиста на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ», публикуя кадры с места происшествия.
Инцидент случился в ночь с 1 на 2 августа на Лиговском проспекте. По словам свидетеля, в момент аварии авто могло двигаться на большой скорости. После удара пострадавшего отбросило на стену, затем он упал на проезжую часть. Уточняется, что мужчина лишился ноги. На место прибыли медики, которые делали все возможное, чтобы его спасти — к сожалению, им это не удалось.
Предварительно, за рулём электромобиля Xiaomi YU7 Max находился гражданин примерно 30 лет. Автомобиль он приобрёл около семи месяцев назад, у виновника ДТП есть пять неоплаченных штрафов от ГАИ.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Перу потерпел крушение туристический самолёт, на борту которого находились граждане нескольких европейских стран. Все пассажиры и члены экипажа воздушного судна погибли.
Читайте также: