Достижения.рф

Водитель сбил мальчишек на пешеходном переходе в Ялте и скрылся

Фото: iStock/Zaikina

Два мальчика перешли улицу Ломоносова возле городской бани в Ялте по зебре, когда внезапно появился внедорожник, выскочивший из-за поворота, и зацепил их капотом.



По словам очевидцев, водитель оставил пострадавших лежать на асфальте, даже не спустив окна, и демонстративно высказал недовольство наличием пешеходов на переходе.

После чего нарушитель спокойно покинул место происшествия, пишет Mash на волне.

Напомним, школьник из Ингушетии устроил гонки на папиной «Гранте».

Виктория Иванченко

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