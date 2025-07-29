Водитель сбил мальчишек на пешеходном переходе в Ялте и скрылся
Два мальчика перешли улицу Ломоносова возле городской бани в Ялте по зебре, когда внезапно появился внедорожник, выскочивший из-за поворота, и зацепил их капотом.
По словам очевидцев, водитель оставил пострадавших лежать на асфальте, даже не спустив окна, и демонстративно высказал недовольство наличием пешеходов на переходе.
После чего нарушитель спокойно покинул место происшествия, пишет Mash на волне.
Напомним, школьник из Ингушетии устроил гонки на папиной «Гранте».
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