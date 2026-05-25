Водитель сбил пятерых полицейских во время «подросткового захвата» в США
Пять полицейских пострадали при попытке разогнать молодежную акцию «подростковый захват» в Чикаго. Об этом пишет New York Post.
События развернулись ночью на улице Саут‑Лумис, где собрались сотни молодых людей. На место прибыли правоохранители и попытались пресечь проведение акции. Однако не все подростки подчинились требованиям полиции. Ситуация обострилась, когда 18‑летний водитель совершил наезд на пятерых офицеров. После этого автомобиль врезался в патрульную машину, а затем — в столб и забор.
Водителя моментально задержали сотрудники правопорядка. Пострадавших офицеров оперативно доставили в больницы — их жизни вне опасности.
«Подростковые захваты» (teen takeovers) — неофициальный термин, распространенный в США. Так называют массовые скопления молодых людей в публичных местах: торговых центрах, фуд‑кортах и т. д. Подростки собираются группами, проводят время вместе, нередко привлекают внимание окружающих и порой создают неудобства для других посетителей.
