Заключенные захватили тюрьму в Венесуэле и объявили забастовку
В исправительном учреждении INJUBA (штат Баринас) произошел массовый бунт заключенных. Его участниками стали свыше 1 200 мужчин и около 100 женщин, пишет РИА Новости.
Поводом для протестных действий послужило назначение неделю назад нового директора учреждения Элвиса Макуаре Герреро. По свидетельствам очевидцев, ситуация резко обострилась после того, как тюремная охрана применила слезоточивый газ против женщин, содержавшихся в отдельном блоке СИЗО.
В результате более 100 арестанток пожаловались на проблемы с дыханием. Остальные участники бунта оперативно оказали пострадавшим первую помощь и помогли привести их в чувство.
Источники внутри тюрьмы сообщают, что после прихода нового руководителя условия содержания резко ухудшились. Среди основных претензий заключенных — проведение чрезмерно жестких и частых обысков, а также случаи физического насилия и пыток.
На текущий момент учреждение остается под контролем восставших заключенных. Они объявили забастовку и требуют реакции властей на озвученные нарушения.
