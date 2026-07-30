Женщина похитила и жестоко утопила пятилетнего мальчика, чтобы отомстить подруге

30 июля 2026, 06:25

В ЮАР женщина похитила и утопила пятилетнего сына подруги, чтобы отомстить ей

Фото: iStock/feri ferdinan

В ЮАР женщина похитила пятилетнего мальчика и утопила его, желая отомстить матери ребенка. Об этом 29 июля сообщает издание IOL.





Согласно материалу, обвиняемая Сибонгиле Хэппинесс Нгвадла, которой сейчас 40 лет, похитила ребёнка в августе 2025 года и отвезла мальчика к своей родственнице. Там фигурантка потребовала от матери выкуп, настаивая на переводе денег через электронный кошелёк.



