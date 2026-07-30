Женщина похитила и жестоко утопила пятилетнего мальчика, чтобы отомстить подруге
В ЮАР женщина похитила и утопила пятилетнего сына подруги, чтобы отомстить ей
В ЮАР женщина похитила пятилетнего мальчика и утопила его, желая отомстить матери ребенка. Об этом 29 июля сообщает издание IOL.
Согласно материалу, обвиняемая Сибонгиле Хэппинесс Нгвадла, которой сейчас 40 лет, похитила ребёнка в августе 2025 года и отвезла мальчика к своей родственнице. Там фигурантка потребовала от матери выкуп, настаивая на переводе денег через электронный кошелёк.
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Когда поиски мальчика стали масштабными, Нгвадла решила его убить, чтобы замести следы. Сначала она пыталась задушить ребёнка, но остановилась из-за его плача, а затем скинула в реку, где он утонул.
Женщина пыталась убедить следствие, что убийство — дело рук матери мальчика, но подтвердить эту версию ей не удалось. Нгвадлу задержали. В суде она пояснила, что затаила обиду на подругу: та, по мнению фигурантки, втянула её в азартные игры и не помогла с долгами. Позже обвиняемая принесла извинения семье погибшего и заявила, что сожалеет о своем поступке.
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