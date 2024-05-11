Водитель упавшего в Мойку автобуса не отделах несколько дней

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Водителю автобуса, упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге, несколько дней не давали необходимого времени на отдых, сообщил Следственный комитет (СК) России.
В качестве подозреваемого был задержан начальник автоколонны ООО «Такси», который занимается организацией перевозок людей. В его обязанности входил контроль за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима работы и отдыха водителей. В ближайшее время в отношении него будет возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения.
10 мая автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул в результате столкновения с автомобилем каршеринга. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением. Поначалу мужчине удалось выбраться из воды, в настоящее время он находится под стражей. По факту инцидента начато уголовное расследование.
Позже была установлена причина аварии с автобусом в Санкт-Петербурге. По словам водителя, к аварии привели неисправные тормоза. Как сообщает Следственный комитет, число жертв трагедии возросло до семи человек.
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10 мая автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку и утонул в результате столкновения с автомобилем каршеринга. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением. Поначалу мужчине удалось выбраться из воды, в настоящее время он находится под стражей. По факту инцидента начато уголовное расследование.
Позже была установлена причина аварии с автобусом в Санкт-Петербурге. По словам водителя, к аварии привели неисправные тормоза. Как сообщает Следственный комитет, число жертв трагедии возросло до семи человек.
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Александр Климов