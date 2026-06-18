Сотрудники ТЦК задержали во Львове владельца крупнейшего новостного канала
Во Львове сотрудники ТЦК задержали владельца крупнейшего проукраинского новостного Telegram-канала. Информацию подтвердили в минобороны страны.
На опубликованном видео, которые есть в распоряжении РЕН ТВ, военкомы утверждают, что у задержанного нет отсрочки от призыва, «брони», и он не проходил военно-врачебную комиссию. Однако мужчина настаивал на обратном и предложил проверить документы.
Попавшим «под раздачу» ТЦК оказался Максим Лавриненко, отвечающий за Телеграм-канал «Труха Украина». Задержание связано с его публикациями о коррупции в Вооруженных силах Украины.
В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации на Украине. Работники ТЦК избивают мужчин призывного возраста и насильно заталкивают их в микроавтобусы. В некоторых случаях задержанных граждан удается отбить усилиями неравнодушных соотечественников.
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