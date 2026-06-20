Водители в Подмосковье увидели медведя на дороге
В городском округе Луховицы Московской области очевидцы зафиксировали появление дикого животного вблизи дороги. Информация об инциденте появилась в Telegram-канале «Москва сегодня».
На опубликованных видеокадрах видно, как крупный хищник располагается в траве неподалеку от проезжей части. При этом зверь не приближается к обочине и сохраняет спокойствие, несмотря на движущийся мимо транспорт.
Ранее в Хабаровском крае медведица насмерть загрызла человека. Двое местных жителей отправились к реке, где случайно столкнулись с медвежатами и их матерью.
Защищая потомство, хищница атаковала людей. Один из мужчин получил травмы, несовместимые с жизнью, второму удалось спастись. Подробности не уточняются.
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