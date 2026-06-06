Водителя госпитализировали в результате аварии с тремя машинами в Ленобласти

06 июня 2026, 01:40

Фото: istockphoto/Anton Novikov

На 56‑м километре трассы произошла авария с участием автомобилей KIA, Geely и Chevrolet. Одному из водителей понадобилась срочная медицинская помощь, сообщили в пресс-службе ГКУ «Леноблпожспас».