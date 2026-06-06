Водителя госпитализировали в результате аварии с тремя машинами в Ленобласти
На 56‑м километре трассы произошла авария с участием автомобилей KIA, Geely и Chevrolet. Одному из водителей понадобилась срочная медицинская помощь, сообщили в пресс-службе ГКУ «Леноблпожспас».
Машины столкнулись друг с другом, образовав так называемый «паровозик». В результате ДТП пострадал водитель KIA. Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, сначала отключили аккумулятор в поврежденном автомобиле, а затем извлекли пострадавшего из транспортного средства.
Мужчину с травмами средней степени тяжести госпитализировали в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Из‑за аварии движение на участке дороги, где произошла авария, частично ограничили: транспорт мог проезжать только по двум правым полосам. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
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