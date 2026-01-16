Достижения.рф

Посетители бизнес-центра во Владивостоке спасались от пожара на балконах

Около 60 человек эвакуировали из горящего БЦ во Владивостоке
Фото: iStock/O_Lypa

В центре Владивостока произошёл пожар в бизнес‑центре «Игнат». Несколько человек были вынуждены спасаться от огня и дыма на балконах здания.



По информации SHOT, возгорание началось на первом этаже бизнес‑центра. Из здания повалил густой чёрный дым, быстро распространившийся по помещениям. Несколько посетителей и сотрудников оказались отрезаны от выхода. Им пришлось выйти на балконы, чтобы спастись от пламени и задымления.
На место незамедлительно выехали подразделения МЧС. По данным ведомства, площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Согласно предварительным данным, огонь охватил кухню ресторана. Из горящего здания эвакуировали около 60 человек.

Александр Огарёв

