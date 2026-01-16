Посетители бизнес-центра во Владивостоке спасались от пожара на балконах

16 января 2026, 05:15

Около 60 человек эвакуировали из горящего БЦ во Владивостоке

Фото: iStock/O_Lypa

В центре Владивостока произошёл пожар в бизнес‑центре «Игнат». Несколько человек были вынуждены спасаться от огня и дыма на балконах здания.