Посетители бизнес-центра во Владивостоке спасались от пожара на балконах
В центре Владивостока произошёл пожар в бизнес‑центре «Игнат». Несколько человек были вынуждены спасаться от огня и дыма на балконах здания.
По информации SHOT, возгорание началось на первом этаже бизнес‑центра. Из здания повалил густой чёрный дым, быстро распространившийся по помещениям. Несколько посетителей и сотрудников оказались отрезаны от выхода. Им пришлось выйти на балконы, чтобы спастись от пламени и задымления.
На место незамедлительно выехали подразделения МЧС. По данным ведомства, площадь пожара составила 30 квадратных метров.
Согласно предварительным данным, огонь охватил кухню ресторана. Из горящего здания эвакуировали около 60 человек.
