Водителя Мосавтодора обвинили в избиении ребёнка, но проверка раскрыла правду
Жительница подмосковной Истры заявила, что водитель Мосавтодора ударил её малолетнего сына о кресло и затем высадил из автобуса. Компания проверила эту информацию и подтвердила только часть фактов.
В Мосавтодоре сообщили, что сразу после жалобы они опросили очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения. Проверка показала, что во время поездки несколько несовершеннолетних пассажиров шумели и устроили потасовку.
Подростки раскачивали сиденья в разные стороны и ломали спинки кресел. Водитель сделал им замечание и предупредил, что при повторном нарушении он имеет право высадить их из автобуса по правилам. В итоге шофёр остановил транспорт и потребовал, чтобы школьники вышли.
«Мы понимаем, что водитель отреагировал чересчур резко, но сведений о каком-либо избиении несовершеннолетних не подтверждаем», — заявили в Мосавтодоре.В ведомстве добавили, что проведут с работником профилактическую беседу.