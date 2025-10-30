Водителя Мосавтодора обвинили в избиении ребёнка, но проверка раскрыла правду

30 октября 2025, 22:27

В Мосавтодоре опровергли сообщения об избиении ребёнка водителем автобуса

Фото: Istock/Anna Savina

Жительница подмосковной Истры заявила, что водитель Мосавтодора ударил её малолетнего сына о кресло и затем высадил из автобуса. Компания проверила эту информацию и подтвердила только часть фактов.





В Мосавтодоре сообщили, что сразу после жалобы они опросили очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения. Проверка показала, что во время поездки несколько несовершеннолетних пассажиров шумели и устроили потасовку.



Подростки раскачивали сиденья в разные стороны и ломали спинки кресел. Водитель сделал им замечание и предупредил, что при повторном нарушении он имеет право высадить их из автобуса по правилам. В итоге шофёр остановил транспорт и потребовал, чтобы школьники вышли.

«Мы понимаем, что водитель отреагировал чересчур резко, но сведений о каком-либо избиении несовершеннолетних не подтверждаем», — заявили в Мосавтодоре.