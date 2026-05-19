Водолаз погиб во время поисков тел туристов-дайверов на Мальдивах в пещере акул

19 мая 2026, 21:40

Daily Star: Искавший тела туристов-дайверов на Мальдивах водолаз погиб

Водолаз, участвовавший в поисках пропавших итальянских дайверов на Мальдивах, погиб после глубоководного погружения. Об этом сообщает Daily Star.





Военнослужащий Национальных сил обороны Мальдив Мохамед Махуди проводил операцию по обнаружению тел четверых итальянцев, которые предположительно застряли в подводной пещере в атолле Вааву. После обследования дна мужчина поднялся на поверхность, у него началась декомпрессионная болезнь. Махуди доставили в больницу, где он перестал подавать признаки жизни.





«Эта смерть свидетельствует о сложности миссии», — заявил пресс-секретарь президента Мальдив Мохаммед Хуссейн Шариф.



