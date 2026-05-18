Две малолетние девочки из Псковской области упали в реку во время прогулки и утонули

18 мая 2026, 01:15

В Псковской области две девочки упали в реку Великую во время прогулки и утонули

Фото: iStock/Maria Lifestyle

В Псковской области в реке Великой трагически утонули две малолетние девочки. Об этом сообщили в Telegram-канале «СУ СК РФ по Псковской области».





Инцидент случился вечером 17 мая вблизи деревни Мольгино Палкинского района. По предварительной информации, два ребенка гуляли вдоль берега реки, но в какой-то момент упали в воду и не сумели выбраться.



Тела детей нашли, а затем извлекли на сушу водолазы поисково-спасательного отряда Пскова. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и выполняют комплекс необходимых мероприятий, чтобы установить точные обстоятельства гибели несовершеннолетних.





«Островским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двоих малолетних», — говорится в материале.