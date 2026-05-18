Две малолетние девочки из Псковской области упали в реку во время прогулки и утонули

В Псковской области в реке Великой трагически утонули две малолетние девочки. Об этом сообщили в Telegram-канале «СУ СК РФ по Псковской области».



Инцидент случился вечером 17 мая вблизи деревни Мольгино Палкинского района. По предварительной информации, два ребенка гуляли вдоль берега реки, но в какой-то момент упали в воду и не сумели выбраться.

Тела детей нашли, а затем извлекли на сушу водолазы поисково-спасательного отряда Пскова. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и выполняют комплекс необходимых мероприятий, чтобы установить точные обстоятельства гибели несовершеннолетних.

«Островским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двоих малолетних», — говорится в материале.
Мария Моисеева

