Водолазы МЧС спасли женщину при очистке Черного моря от мазута на Кубани
Спасатели МЧС помогли женщине во время очистки Черного моря от мазута на Кубани.
Уточняется, что гражданке стало плохо на берегу. Спасенную нашел без сознания очевидец и сообщил об этом. После реанимационных действий женщину передали медикам.
«Водолазы из ведомственного Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда провели сердечно-легочную реанимацию. Женщина пришла в себя. Врач водолазной службы МЧС России помог стабилизировать состояние пострадавшей», — говорится в публикации ведомства.Очистку моря от мазута проводят в результате крушения и разлива нефти танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе в декабре прошлого года.