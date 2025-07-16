Водолазы МЧС спасли женщину при очистке Черного моря от мазута на Кубани

16 июля 2025, 22:49

Фото: istockphoto/Elena Mishina

Спасатели МЧС помогли женщине во время очистки Черного моря от мазута на Кубани.





Уточняется, что гражданке стало плохо на берегу. Спасенную нашел без сознания очевидец и сообщил об этом. После реанимационных действий женщину передали медикам.



