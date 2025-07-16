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Водолазы МЧС спасли женщину при очистке Черного моря от мазута на Кубани

Фото: istockphoto/Elena Mishina

Спасатели МЧС помогли женщине во время очистки Черного моря от мазута на Кубани.



Уточняется, что гражданке стало плохо на берегу. Спасенную нашел без сознания очевидец и сообщил об этом. После реанимационных действий женщину передали медикам.

«Водолазы из ведомственного Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда провели сердечно-легочную реанимацию. Женщина пришла в себя. Врач водолазной службы МЧС России помог стабилизировать состояние пострадавшей», — говорится в публикации ведомства.


Очистку моря от мазута проводят в результате крушения и разлива нефти танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе в декабре прошлого года.
Никита Кротов

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