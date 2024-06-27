Водолазы обнаружили в море у Севастополя три кассетных снаряда

Фото: IStock/zooz
При обследовании дна Черного моря после обстрела Севастополя ВСУ обнаружены три неразорвавшихся кассетных боеприпаса, сообщили в пресс-службе МЧС.
В работах по поиску и разминированию участвуют 19 специалистов, три служебных автомобиля и плавсредства.
В МЧС добавили, что к настоящему моменту обследована половина территории акватории пляжа «Учкуевка», куда наносился удар ВСУ, работы продолжаются.
Американские ракеты ATACMS поставлялись Украине в рамках военной поддержки НАТО. Принцип действия снаряда заключается в детонации основной части боеголовки и выброса более мелких разрывающихся частей ракеты. Особая опасность такого оружия заключается в не разорванных боеприпасах, которые могут долгое время уносить жизни мирных граждан при случайном срабатывании.
Ракеты имеют дальность действия до 300 километров и несут кассетные заряды. Кассетные боеприпасы в настоящее время запрещены Конвенцией ООН, которую США и Украина не стали ратифицировать.
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В МЧС добавили, что к настоящему моменту обследована половина территории акватории пляжа «Учкуевка», куда наносился удар ВСУ, работы продолжаются.
Американские ракеты ATACMS поставлялись Украине в рамках военной поддержки НАТО. Принцип действия снаряда заключается в детонации основной части боеголовки и выброса более мелких разрывающихся частей ракеты. Особая опасность такого оружия заключается в не разорванных боеприпасах, которые могут долгое время уносить жизни мирных граждан при случайном срабатывании.
Ракеты имеют дальность действия до 300 километров и несут кассетные заряды. Кассетные боеприпасы в настоящее время запрещены Конвенцией ООН, которую США и Украина не стали ратифицировать.
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Олег Дикий