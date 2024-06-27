Военнопленный: В подразделениях химзащиты ВСУ вдвое меньше бойцов, чем положено

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В частях радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) украинской армии в два раза меньше военнослужащих, чем положено по штатному расписанию. Об этом сообщил сдавшийся в плен украинский солдат Виктор Кэрэкеша.
В беседе с РИА Новости он рассказал, что был мобилизован в подразделение РХБЗ 14-й механизированной бригады ВСУ, где был сильный недобор личного состава. Он наблюдался как в полевых стрелковых ротах, так и в специализированных подразделениях.
Кэрэкеша также рассказал об особенно «тёплом» отношении командования к мобилизованным рядовым бойцам. Например, ещё на учебном полигоне офицеры сразу сказали им, что они идут «на мясо», вспоминает боец. Когда их привезли обороняться на позиции под Харьковом, ему выдали в качестве экипировки только автомат и четыре магазина.
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«Нас было 13 человек в РХБЗ, а должно быть 30», — пояснил военнопленный.
Кэрэкеша также рассказал об особенно «тёплом» отношении командования к мобилизованным рядовым бойцам. Например, ещё на учебном полигоне офицеры сразу сказали им, что они идут «на мясо», вспоминает боец. Когда их привезли обороняться на позиции под Харьковом, ему выдали в качестве экипировки только автомат и четыре магазина.
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Александр Бойцов