Монеточке* запретили въезд в ОАЭ, Сербию и Турцию из-за русофобских высказываний

16 сентября 2025, 07:28

Елизавета Гырдымова* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка*, столкнулась с запретом на въезд в несколько стран. Об этом проинформировал Telegram-канал Mash.