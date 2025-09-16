Достижения.рф

Монеточке* запретили въезд в ОАЭ, Сербию и Турцию из-за русофобских высказываний

Елизавета Гырдымова* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка*, столкнулась с запретом на въезд в несколько стран. Об этом проинформировал Telegram-канал Mash.



Сообщается, что ограничения касаются Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Сербии. Причиной стали ее антироссийские высказывания. Отмечается, что запрет затрагивает только те государства, куда российские граждане могут путешествовать без визы.

Похожая ситуация произошла с другими исполнителями. Например, Моргенштерн* и Верка Сердючка* также не могут попасть в ОАЭ. Телеведущий Максим Галкин* столкнулся с проблемами в этих странах. Власти наложили на него крупный штраф, из-за чего он отменил все запланированные концерты.

*Признаны в РФ иностранными агентами

Читайте также:

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0