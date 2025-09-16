Монеточке* запретили въезд в ОАЭ, Сербию и Турцию из-за русофобских высказываний
Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка*, столкнулась с запретом на въезд в несколько стран. Об этом проинформировал Telegram-канал Mash.
Сообщается, что ограничения касаются Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Сербии. Причиной стали ее антироссийские высказывания. Отмечается, что запрет затрагивает только те государства, куда российские граждане могут путешествовать без визы.
Похожая ситуация произошла с другими исполнителями. Например, Моргенштерн* и Верка Сердючка* также не могут попасть в ОАЭ. Телеведущий Максим Галкин* столкнулся с проблемами в этих странах. Власти наложили на него крупный штраф, из-за чего он отменил все запланированные концерты.
*Признаны в РФ иностранными агентами
