Блогеру Юрию Дудю* грозит до двух лет колонии по уголовному делу
В московском суде рассмотрят уголовное дело в отношении блогера Юрия Дудя*. Подробности сообщает прокуратура Москвы.
Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Следствие обвиняет Дудя* в уклонении от обязанностей, которые закон предписывает иностранным агентам. По данным следствия, блогер дважды за год получал административные наказания за нарушение порядка работы иноагента. Однако он продолжал распространять материалы и не указывал свой статус.
Суд заочно избрал для Юрия* меру пресечения — заключение под стражу. Правоохранительные органы объявили его в розыск. Уголовное дело предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.
*признаны Минюстом РФ иноагентами.
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
