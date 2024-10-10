Военэксперт Никулин заподозрил искусственное создание урагана «Милтон»

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Военный специалист, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин допустил, что ураган «Милтон» был создан искусственно.
Он пояснил, что ураган перед выборами может быть выгоден компании BlackRock. А его создание может быть последствием протестов против разработки лития в Северной Каролине.
А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил ослабление циклона «Милтон», обрушившегося на западное побережье США.
Ранее в сети появились кадры последствий урагана «Милтон», обрушившегося на США.
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«Наверняка Харп работал на полную мощность. Чтобы не было пустой болтовни, нужно создать некую авторитетную международную комиссию под эгидой ООН и проверить эту версию. Но никто этого делать не будет. У нас такой бесстрашный генсек ООН, что он вряд ли отважится на какие-то действия против администрации Байдена», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Никулин.
А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил ослабление циклона «Милтон», обрушившегося на западное побережье США.
«Это свидетельство того, насколько ещё не эффективны и не очень точны прогнозы подобного рода явлений. Могут быть разные причины. Но, возможно, перед Флоридой он попал на более прохладный отрезок океана, в этом случае он просто лишился подпитки от океана, и его скорость уменьшилась, интенсивность снизилась», — заявил в беседе с RT Шувалов.
Ранее в сети появились кадры последствий урагана «Милтон», обрушившегося на США.
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Мелисса Тимофеева