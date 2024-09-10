Военком Преображенского района Москвы не признал вину в получении крупной взятки

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Военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев отказался признать вину по делу о получении крупной взятки. Об этом стало известно из судебных материалов, сообщает РИА Новости.
Тригилев был задержан 4 июля по подозрению в преступлении и в тот же день ему было предъявлено обвинение.
Согласно документам, с ноября 2022 года по июнь 2023 года он, вместе с начальником отделения призыва Игорем Титовцом и врачом-терапевтом Аксеновой, действуя в составе организованной группы, получили взятки от нескольких граждан за освобождение их от военной службы по состоянию здоровья.
Тригилеву вменяют три эпизода получения взятки. Если вина будет доказана, ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что суд города Брюгге в Бельгии приговорил к 15 годам тюрьмы проживающего там выходца из Чечни 26-летнего Абубакара С., который якобы планировал совершить теракт. Об этом сообщает местное информагентство Belga.
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Согласно документам, с ноября 2022 года по июнь 2023 года он, вместе с начальником отделения призыва Игорем Титовцом и врачом-терапевтом Аксеновой, действуя в составе организованной группы, получили взятки от нескольких граждан за освобождение их от военной службы по состоянию здоровья.
Тригилеву вменяют три эпизода получения взятки. Если вина будет доказана, ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что суд города Брюгге в Бельгии приговорил к 15 годам тюрьмы проживающего там выходца из Чечни 26-летнего Абубакара С., который якобы планировал совершить теракт. Об этом сообщает местное информагентство Belga.
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Елена Перлова