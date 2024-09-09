В Татарстане убили бывшего замначальника танкового училища Хахина

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В Татарстане нашли мертвым бывшего заместителя начальника казанского танкового училища полковником Валерия Хахина в собственной квартире, по предварительным данным, мужчину убили. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
По данным издания, тело Хахина обнаружили в его квартире на улице Япеева в Казани. На трупе обнаружили несколько ножевых ранений. Полицейских вызвала жена Хахина. Она не смогла открыть входную дверь, испугавшись, что с мужем могло что-то случиться, она позвонила в полицию. Сейчас правоохранители выясняют подробности убийства.
Полковник был членом Правления Всероссийского общественного движения «Союз танкистов России».
Ранее сообщалось, что гражданин США убил свою невесту из России в подмосковном Одинцово. По данным журналистов, американец нанес жертве смертельное ножевое ранение.
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Полковник был членом Правления Всероссийского общественного движения «Союз танкистов России».
Ранее сообщалось, что гражданин США убил свою невесту из России в подмосковном Одинцово. По данным журналистов, американец нанес жертве смертельное ножевое ранение.
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Элина Позднякова