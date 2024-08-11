«Нас добивали»: Жительница Курской области спасла племянника от огня ВСУ, закрыв собой

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko
Жительница Курской области Наталья рассказала, что во время эвакуации из опасной зоны она встретила украинскую колонну, боевики ВСУ стреляли по всем, в том числе из танка по гражданским автомобилям. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Женщина поделилась, что смогла спасти племянника, закрыв его собой. По словам Натальи, ее муж погиб.
Уточняется, что близкие женщины уезжали на двух машинах: в первой находились ее супруг и брат, во второй — она, невестка и племянник. В пути они наткнулись на украинских боевиков.
По первой машине ВСУ выстрелили из танка, авто Натальи вылетело в кювет. После чего украинские националисты открыли огонь по ним, Наталья успела закрыть племянника и получила ранение в плечо.
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Уточняется, что близкие женщины уезжали на двух машинах: в первой находились ее супруг и брат, во второй — она, невестка и племянник. В пути они наткнулись на украинских боевиков.
По первой машине ВСУ выстрелили из танка, авто Натальи вылетело в кювет. После чего украинские националисты открыли огонь по ним, Наталья успела закрыть племянника и получила ранение в плечо.
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Екатерина Коршунова