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«Нас добивали»: Жительница Курской области спасла племянника от огня ВСУ, закрыв собой

Жительница Курской области рассказала, как закрыла собой племянника от огня ВСУ
11 августа 2024, 14:02
Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Жительница Курской области Наталья рассказала, что во время эвакуации из опасной зоны она встретила украинскую колонну, боевики ВСУ стреляли по всем, в том числе из танка по гражданским автомобилям. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Женщина поделилась, что смогла спасти племянника, закрыв его собой. По словам Натальи, ее муж погиб.

Уточняется, что близкие женщины уезжали на двух машинах: в первой находились ее супруг и брат, во второй — она, невестка и племянник. В пути они наткнулись на украинских боевиков.



По первой машине ВСУ выстрелили из танка, авто Натальи вылетело в кювет. После чего украинские националисты открыли огонь по ним, Наталья успела закрыть племянника и получила ранение в плечо.

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Репке: Украине придется выйти с территории России
11 августа 2024, 13:49

Фото: iStock/alzay

Немецкий журналист Юлиан Репке написал в социальной сети X, что Украине после атаки на Курскую область придется покинуть территорию РФ и не тешить себя ложными надеждами.
Репке отметил, что не понимает украинской стратегии, а сама попытка занять части российской территории является довольно рискованной затеей. Если у ВСУ имеются свободные 5 тысяч военных и достаточное количество техники западных союзников, в таком случае было бы логичнее перебросить их на Харьковское, Донецкое, Луганское или Запорожское направление, добавил журналист.

Напомним, в ночь на 11 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске, из-за чего на месте падения возник пожар. Позже региональное управление МЧС России сообщило о ликвидации огня. По факту произошедшего пострадали 13 человек.

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Назван «третий участник» нападения ВСУ на Курскую область
АТ: нападение ВСУ в Курской области разработали вместе с альянсом НАТО
11 августа 2024, 13:35

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

В нападении со стороны боевиков ВСУ в Курской области был заинтересован блок НАТО, сообщает издание Asia Times.
«Стратегия и тактика, которые Украина применяет в Курской области, были разработаны совместно с НАТО», — сказано в публикации.

Обозреватели указали, что сегодня ослаблена способность альянса обеспечить безопасность стран-членов военного блока. Журналисты пишут, что в случае гипотетической войны с РФ у российской стороны было бы преимущество.

Боевики ВСУ напали на приграничье под Курском 6 августа. Украинские радикалы получили отпор от ВС РФ, пограничников и Росгвардии. Под Курском, Брянском и Белгородом введен режим контртеррористической операции.

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Военкор раскрыл тактику украинских ДРГ в Курской области
Военкор Коц: ВСУ малыми маневренными группами обозначают присутствие в тылах РФ
11 августа 2024, 13:29

Фото: iStock/Olena_Z

Военный корреспондент Александр Коц написал в своем Telegram-канале, что украинские боевики малыми маневренными группами обозначают свое присутствие в тылах ВС России.
Однако, по мнению военкора, как только солдаты ВСУ сталкиваются с сопротивлением, тут же отходят на исходные позиции. Коц подчеркнул, что после этого появляются новости о «взятых» украинскими войсками населенных пунктах.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Ни одного тяжелого ранения»: доброволец рассказал о службе в православном батальоне на СВО
11 августа 2024, 13:04

Фото: iStock/Olena_Z

В зоне проведения спецоперации существуют православные батальоны. Бойцы таких подразделений искореняют нацизм и верят, что в их правом деле им помогает Бог.
Уроженец Донбасса с позывным «Мазай» выполняет боевые задачи в батальоне имени Архангела Михаила. На передовой он несет службу уже более десяти лет и отмечает, что за это время не получил ни одного тяжелого ранения. За это он благодарит небесного покровителя своего батальона.

Нацистов боец называет сатанистами и рассказывает о том, с какими вопиющими поступками противника столкнулся на передовой.

«ВСУ выгоняли пожилых женщин за то, что они в святой праздник принесли вербу посвятить и кричали им в след: «Идите в свою Москву, там и крестите», – рассказал боец.

Сейчас доброволец занимается разработкой оборудования, которое помогает солдатам сохранить жизнь.

«Главная задача – это сохранность жизни и здоровья военнослужащего, о чем говорится на каждом построении. Для того, чтобы облегчить работу пулеметчика, вместо него может поехать робот. Саперы, медицина, эвакуация – это все развивается», – рассказал «Мазай».
Боец выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за то, что он не бросил Донбасс.

Государство оказывает поддержку и готово прийти на помощь не только мирным жителям, подвергающимся насилию со стороны нацистов. Больше внимание также уделяется защитникам Родины и членам их семей. Участники СВО могут получить достойное жилье на льготных условиях. (Военные могут купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств).

Участникам СВО также предоставляется широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий (получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов детям, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, компенсация за коммунальные расходы и т.д.).

Узнать больше о службе по контракту можно на сайте или по телефону 7 495 990 77 77.

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ВС РФ ударили по колонне боевиков ВСУ в Сумах
Подпольщики: ВС РФ ударили по колонне ВСУ, двигавшейся на Курскую область
11 августа 2024, 12:08

Фото: istockphoto/zim286

ВС РФ ударили по колонне украинских боевиков в Сумах. Как уточнили РИА Новости представители пророссийского подполья, враг двигался в сторону Курской области.
«В 20:00 10 августа в Сумах слышали отдаленный, но мощный взрыв… Взрыв был по направлению к границе с Курской областью, куда буквально за 2 часа до того отправилась колонна в шесть грузовиков, с прицепленными гаубицами и четырьмя автобусами с личным составом», — сказал координатор пророссийских подпольщиков Сергей Лебедев, сославшись на данные своих коллег.

По их информации, на автобусе зафиксировали следы осколочного удара, он буксировал грузовик в обратную сторону. Как сообщалось ранее, Киев перебросил под Купянск на Харьковщине женский батальон ударных беспилотников ВСУ «Птахи Мадяра».

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#россия
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#всу
#вс рф
#курская область
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Киев перебросил под Купянск женский батальон ударных БПЛА ВСУ «Птахи Мадяра»
11 августа 2024, 12:07

Фото: istockphoto/Valeriia Sivakova

Женский батальон ударных беспилотников ВСУ «Птахи Мадяра» перебросил под Купянск Харьковского направления киевский режим. Об этом сообщил руководитель региональной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев в Telegram-канале.
«На купянском направлении замечен женский состав украинского батальона ударных БПЛА «Птахи Мадяра», — говорится в сообщении.

По словам Ганчева, дрон Украины уничтожил трактор, который принадлежал местному жителю в Першотравневом.

Чиновник резюмировал, что «киевскому режиму нет дела до населения, проживающего на этой территории», и это видно по действиям украинских военных.

Ранее сообщалось, что украинские диверсанты попытались зайти в Беловский район под Курском. Ситуацию стабилизировали бойцы ВС РФ.

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#харьков
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Отражение атак ВСУ в Курской области и бои в центре Нью-Йорка: последние новости СВО
Смирнов: украинская ДРГ попыталась зайти на территорию Беловского района
11 августа 2024, 11:55

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Армия России продолжает отражать атаку ВСУ в Курской области, где обстановка начала стабилизироваться после прибытия мощных резервов, при этом продвижение российских бойцов продолжается на Покровском и Торецком направлениях.
Последние новости с полей спецоперации, а также из Курской области на утро 11 августа приводит редакция «Радио 1».

Курская область


По утренним данным, никаких ночных глубоких прорывов у ВСУ в Курской области не было, об этом пишет Telegram-канал «Два майора». Противник провел разведку боем от границы в направлении слободы Белой, но никаких прорывов там не было.

Вечером в субботу появились сообщения о том, что ВСУ прорвались в Белую, разбили местную больницу, а стрельба была якобы слышна даже в Обояни. Однако позже стало известно, что все эти сообщения были фейковыми и рассчитаны вызвать панику среди местного населения.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов прокомментировал ситуацию.

«Вчера был зафиксирован заход украинской ДРГ на территорию Беловского района, нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать. На данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу», — прокомментировал ситуацию Смирнов.

Тем временем из-за отсутствия логистики противник вынужден бросать технику, у которой заканчивается топливо, и продолжать движение на ногах. Также по квадратам, где находятся боевики, плотно работает наша авиация.

Поступает информация, что противник попытался малыми группами зайти в Колотиловку и село Безымено, однако после завязавшегося боя враг был вынужден отойти. Оба населенных пункта находятся в непосредственной близости от государственной границы.

При этом военкор Юрий Котенок сообщил, что в Суджанском районе Курской области деблокирована группа российских пограничников, которые трое суток сражались в полном окружении. Также он добавил, что противник не оставляет попыток вновь завладеть Мартыновкой, откуда был выбит накануне.

Редакция «Радио 1» призывает доверять только официальным источникам информации.

Покровское направление


Здесь российская армия не сбавляет обороты и продвигается в районе Ивановки по направлению к Гродовке. По последним данным, боевики ВСУ уже были вынуждены покинуть свои позиции на окраине Гродовки.

Кроме того, российские бойцы имеют успехи в полях к югу от Воздвиженки и северо-восточнее Сергеевки. При этом ВС РФ уже подошли к Лисичному и Свиридоновке, где у противника нет сильной обороны. Также идет зачистка Желанного.

Торецкое направление


Здесь идут бои в центре Нью-Йорка. Наши бойцы расширили зону контроля на расстояние до полукилометра. Юго-западнее российские силы продвинулись к Пантелеймоновке, также есть локальные успехи в Дружбе.

Кураховское направление


Бойцы российской армии зачистили промзону и оформили окончательное освобождение Невельского, сообщает военкор Евгений Лисицын. Однако в Красногоровке нашим пока не удается полностью выжать противника и занять город. При этом 95% территории Красногоровки контролируется ВС РФ.

Харьковское направление


В Волчанске наши войска постепенно улучшают тактическое положение, однако о серьезном переломе пока речи нет.

Накануне вечером украинский военный ресурс сообщил, что армия России начала операцию по окружению ВСУ в Харьковской области.

«Русские пытаются оцепить позиции ВСУ возле Стельмаховки и Песчаного. Севернее последнего населенного пункта противник попытается после окружения выйти на высоты севернее, что даст им новые возможности для дальнейшего наступления на Колесниковку», — написал DS вечером в субботу.

Купянское направление


Российская армия продвинулась в районах Стельмаховки и Песчаного в направлении реки Оскол. Судя по всему, наши бойцы стремятся окружить группировки ВСУ, удерживающие позиции в районе этих населенных пунктов. По данным на утро 11 августа, севернее Песчаного ВС РФ продвинулись и заняли участок шириной до 4.6 км на глубину до 2.72 км. Севернее расположена господствующая высота, на которую и нацелены российские войска.

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Спецназ Росгвардии ударил дронами по танку и броневикам ВСУ в Курской области
11 августа 2024, 11:38

Фото: iStock/???? ??????

Спецназовцы Росгвардии с помощью ударных дронов поразили украинский танк Т-72 и два бронеавтомобиля ВСУ «Козак» в Курской области. Об этом сообщили в ведомстве.
Согласно информации источника, также были ликвидированы двенадцать украинских боевиков. Уточняется, что удары наносили сотрудники СОБР «Кмет» в Суджанском районе.

В лесополосе бойцы Росгвардии нашли оборудованные позиции солдат ВСУ, где расчётом беспилотного летательного аппарата «было уничтожено ещё до двух десятков боевиков», добавили в ведомстве.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Украинская ДРГ попыталась зайти на территорию Беловского района Курской области
11 августа 2024, 11:33

Фото: istockphoto/N-sky

Заход украинских диверсантов в Беловский район Курской области зафиксировали в минувшую субботу, 10 августа. По сообщению врио главы региона Алексея Смирнова, «нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать». Чиновник уточнил, что постоянно контактирует с представителями Минобороны России и силовиками.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ продемонстрировало кадры с уничтожением украинского беспилотника «Баба-Яга» при помощи FPV-дрона в Курской области.

Украинские радикалы регулярно атакуют приграничные территории РФ. Сейчас ведутся ожесточенные бои после попытки боевиков ВСУ прорвать оборону под Курском. По мнению аналитиков, своими действиями Киев лишь убедит Москву в том, что с ним нельзя вести переговоры.

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