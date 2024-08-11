В МИД РФ осудили удары со стороны боевиков ВСУ по регионам России

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Удары по российским регионам со стороны боевиков ВСУ являются терактами, заявила дипломат МИД РФ Мария Захарова. Россия призывает международное сообщество осудить террористические атаки киевского режима.
«В очередной раз призываем международные организации выступить с осуждением террористических атак украинских боевиков. Хотя уверены, что ответом будет стыдливое молчание профильных структур», — сказала Захарова.Она отметила, что методы Киева «варварские». В частности, речь идет о запугивании и убийстве мирных граждан. Официальный представитель российского МИДа резюмировала, что «жесткий ответ ВС РФ не заставит себя ждать».
Ранее в Минобороны России сообщали, что попытки боевиков ВСУ прорваться под Курском пресечены.
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Никита Кротов