В МИД РФ осудили удары со стороны боевиков ВСУ по регионам России

Экс-аналитик ЦРУ Филип Жиральди объяснил слова бывшего президента США Рональда Рейгана о «начале бомбардировки России». Он заявил, что глава государства хотел просто пошутить и не знал о работающем микрофоне. Об этом сообщает издание РИА Новости.