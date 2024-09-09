«Взяли картинку из интернета»: курский чиновник получил выговор за баннер с боевиком ВСУ

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И.о. главы комитета архитектуры и градостроительства Курска Дмитрий Казимирик получил выговор за размещение в городе баннера с изображением боевика ВСУ. Об этом написал мэр областного центра Игорь Куцак в своем телеграм-канале. По информации агентства РИА Новости, неприятный казус произошел с баннером с рекламой контрактной службы.
«Объявлен выговор с занесением в личное дело в связи с вопиющей халатностью при изготовлении и размещении военно-патриотического баннера», — написал градоначальник.Мэрия Курска сообщила агентству, что серьезную ошибку допустили в баннере с рекламой контрактной службы, на котором был изображен боевик ВСУ, держащий на руках ребенка.
«Перепутали. Картинку взяли из интернета. Баннер уже демонтирован», — оправдались в администрации.Ранее сообщалось, что на Украине выпустили учебник по украинскому языку для учеников 7 классов без Крыма на карте страны. Автор учебника уже извинилась и предложила ученикам выделить 15 минут на уроке, чтобы самостоятельно нарисовать полуостров на карте.
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