Военкор раскрыл, как гибель бойцов «Эрнеста» и «Гудвина» повлияет на армию

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Военный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц сообщил о предстоящих кадровых перестановках в вооруженных силах России после гибели бойцов с позывными «Эрнест» и «Гудвин».
В своем Telegram-канале Коц отметил, что министр обороны поручил усилить 87-й отдельный стрелковый полк опытными кадровыми офицерами командного состава и политорганов, хорошо знакомыми с особенностями работы в боевых условиях.
По словам Коца, это решение стало ответом на выявленные «упущения со стороны командующих и командиров в подборе кадров». Он также подчеркнул, что проверка обстоятельств гибели бойцов не выявила превышения полномочий со стороны командования.
«Эрнест» и «Гудвин», операторы беспилотников, были переведены в штурмовые подразделения в сентябре 2024 года и отправлены на опасное задание, после которого они погибли. В предсмертных видео бойцы обвинили командование в преднамеренной отправке на передовую из-за конфликта с Игорем Пузиком. Один из них, Дмитрий Лысаковский («Гудвин»), утверждал, что их отправили без снабжения и карт минных полей.
Глава МО РФ Андрей Белоусов ранее поручил провести тщательное расследование по факту гибели бойцов.
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По словам Коца, это решение стало ответом на выявленные «упущения со стороны командующих и командиров в подборе кадров». Он также подчеркнул, что проверка обстоятельств гибели бойцов не выявила превышения полномочий со стороны командования.
«Эрнест» и «Гудвин», операторы беспилотников, были переведены в штурмовые подразделения в сентябре 2024 года и отправлены на опасное задание, после которого они погибли. В предсмертных видео бойцы обвинили командование в преднамеренной отправке на передовую из-за конфликта с Игорем Пузиком. Один из них, Дмитрий Лысаковский («Гудвин»), утверждал, что их отправили без снабжения и карт минных полей.
Глава МО РФ Андрей Белоусов ранее поручил провести тщательное расследование по факту гибели бойцов.
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Елена Перлова