Стало известно, что случилось с Эрнестом и Гудвином

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Подробностями расследования гибели Дмитрия Лысаковского с позывным Гудвин и Сергея Грицая с позывным Эрнест в зоне СВО поделился военный корреспондент Александр Коц, сославшись на анонимный информированный источник. По его словам, бойцов атаковал украинский БПЛА, когда они остановились на ночлег в частном доме, Гудвин погиб, а Эрнест пропал без вести.
Собеседник военкора заявил, что полк, в котором служили Гудвин и Эрнест, не участвовал в штурмовых операциях, а удерживал занятые территории. Обоих бойцов в последние месяцы редко видели, как в расположении, так и на боевой подготовке, так как они испытывали новый прототип беспилотника, отметил источник.
Отмечается, что оба они погибли в прошлый четверг, 12 сентября.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что глава Минобороны Андрей Белоусов держит на контроле ситуацию с гибелью бойцов «Эрнеста» и «Гудвина». Об этом заявил
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Отмечается, что оба они погибли в прошлый четверг, 12 сентября.
«Около 22-х часов в результате сброса на дом с украинского БПЛА «Баба Яга» противотанковой мины ТМ-62 несколько военнослужащих, включая Эрнеста, погибли. Другие получили ранения. Гудвина пока обнаружить не удалось. Он числится пропавшим без вести», — приводит слова своего собеседника военкор.Напомним, 13 сентября российские военкоры распространили в Telegram-каналах видео, где «Гудвин» и «Эрнест» рассказали, что из-за конфликта с командованием их из разведчиков перевели в штурмовики и отправили на «штурм в один конец», из которого бойцы так и не вернулись.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что глава Минобороны Андрей Белоусов держит на контроле ситуацию с гибелью бойцов «Эрнеста» и «Гудвина». Об этом заявил
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Данил Пономарев