Стало известно, что случилось с Эрнестом и Гудвином

Подробностями расследования гибели Дмитрия Лысаковского с позывным Гудвин и Сергея Грицая с позывным Эрнест в зоне СВО поделился военный корреспондент Александр Коц, сославшись на анонимный информированный источник. По его словам, бойцов атаковал украинский БПЛА, когда они остановились на ночлег в частном доме, Гудвин погиб, а Эрнест пропал без вести.