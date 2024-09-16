«Где тела»: вдова «Гудвина» не может найти тело мужа

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Вдова переведенного БПЛА-разведчика Дмитрия «Гудвина» Лысаковского с позывным Ёжик заявила, что не может добиться информации, где находятся тела ее мужа и его товарища Сергея «Эрнеста» Грицая.
«Безмерно скучаю. Не могу добиться информации, где тела? Статус наших мужчин сейчас — без вести пропавшие», — написала «Ёжик» в своем Telegram-канале.
Напомним, 13 сентября российские военкоры распространили в Telegram-каналах видео, где «Гудвин» и «Эрнест» рассказали, что из-за конфликта с командованием их из разведчиков перевели в штурмовики и отправили на «штурм в один конец», из которого бойцы так и не вернулись.
Позже стало известно, что контрразведка задержала врио командира 87-го МСП 1-й бригады 51-й общевойсковой армии, где погибли бойцы с позывными «Эрнест» и «Гудвин», однако через непродолжительное время данная информация была опровергнута.
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Элина Позднякова