Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Военкор Коц рассказал об итогах проверки по гибели операторов «Эрнеста» и «Гудвина»

Военкор Коц рассказал об итогах проверки по гибели операторов «Эрнеста» и «Гудвина»

Коц: Командиров привлекли к ответственности за гибель «Эрнеста» и «Гудвина»
23 сентября 2024, 22:42
Фото: iStock/razihusin

Фото: iStock/razihusin

Военное командование привлекли к ответственности за гибель операторов БПЛА с позывными «Эрнест» и «Гудвин». Об этом сообщил 23 сентября военкор Александр Коц своем Telegram-канале.
«Минобороны России совместно с представителями Департамента военной контрразведки ФСБ России завершено разбирательство по обстоятельствам гибели военнослужащих 87 отдельного мотострелкового полка Дмитрия Лысаковского и Сергея Грицая», — написал военкор.

По его словам, нескольких должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. В частности наказали командующего 51-й армией, а также командиров мотострелковой бригады и 87 стрелкового полка.



О гибели на передовой «Гудвина» и «Эрнеста» стало известно 13 сентября. После в инциденте поручил разобраться Министр обороны Андрей Белоусов.
Сообщалось, что операторов дронов «отправили в один конец» из-за конфликта с командованием. Позже неофициальные источники сообщали о задержании командира 87 полка, однако информация оказалась недостоверной.

Читайте также:

Стало известно, что случилось с Эрнестом и Гудвином

Песков высказался о гибели бойцов «Эрнеста» и «Гудвина»

«Где тела»: вдова «Гудвина» не может найти тело мужа
#минобороны
#военные
#проверка
#армия
#военкор
#спецоперация
Подпольщики сообщили о судне, где может быть вооружение для истребителей F-16
23 сентября 2024, 21:36

Фото: istockphoto/3DSculptor

Грузовое судно, где, предположительно, может быть вооружение для американских истребителей F-16, идет в Южное, что под Одессой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пророссийского подпольщика Сергея Лебедева.
«Корабль заметили в порту Одессы, так он не стал там разгружаться, пошёл в порт Южное. По данным сопротивления, ВСУ ждут пополнение вооружения, сообщают, что боеприпасы для F-16», — пояснил Лебедев журналистам.
Кроме того, координатор сопротивления предоставил снимок, где можно увидеть судно, о котором идет речь. Лебедев резюмировал, что фотографию сделали возле Одесского порта.

Ранее в Минобороны продемонстрировали кадры боя ВДВ РФ с ВСУ под Курском.

Читайте также:

ВСУ обстреляли школу в Запорожской области, в которой находились 106 детей

В Алёшках под Херсоном от рук ВСУ погибла жена главврача городской больницы

Обнародованы последние данные о суточных потерях ВСУ в Курской области
#мир
#украина
#одесса
#судно
#новости
#истребитель f-16
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны показало кадры боя ВДВ РФ с ВСУ в Курской области
23 сентября 2024, 21:18

Фото: istockphoto/3DSculptor

Кадры боя российских десантников с боевиками ВСУ в Курской области продемонстрировало Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что бойцы ВДВ не дали укронацистам вклиниться вглубь территорий РФ. Противник лишился двух танков и четырех броневиков.
«Подразделения Воздушно-десантных войск, входящие в состав группировки войск «Север», ведут активную боевую работу по вытеснению украинских боевиков, вторгшихся в приграничный район Курской области и ликвидации их дальнейших попыток прорыва», — пояснили в оборонном ведомстве.
Украина напала на приграничье в Курской области ранним утром, 6 августа. Противник получил отпор от Росгвардейцев, ВС РФ и пограничников. В регионе до сих пор идут бои.

Читайте также:

ВСУ обстреляли школу в Запорожской области, в которой находились 106 детей

В Алёшках под Херсоном от рук ВСУ погибла жена главврача городской больницы

СЦКК: боевики ВСУ атаковали Донецк с Горловкой снарядами НАТО
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вдв
#армия
#армия россии
#курская область
#минобороны рф
#видео
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ обстреляли школу в Запорожской области, в которой находились 106 детей
23 сентября 2024, 19:12

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

ВСУ обстреляли стадион возле школы в Каменке-Днепровской Запорожской области. В этот момент в здании учебного заведения находились 148 человек, из них 106 детей.
Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. В своём телеграм-канале губернатор отметил, что за неделю это уже второй случай, когда киевский режим наносит удары вблизи учебных заведений. По его словам, все учащиеся организованно покинули школу. Непосредственно в здание попаданий не было, поэтому, к счастью, обошлось без пострадавших.

На месте обстрела работают сотрудники оперативных служб. Территория школы и стадиона оцеплены, сапёры обследуют её на предмет неразорвавшихся боеприпасов. Балицкий подчеркнул, что для ВСУ не существует никаких ограничений и принципов. Он поручил профильному комитету Запорожской области проработать дополнительные меры для максимального обеспечения безопасности учебных заведений.

Читайте также:

Журналист Джони Х: ВСУ бьют западным оружием по детским садам в Белгороде

Три человека погибли при обстреле со стороны ВСУ Новой Таволжанки под Белгородом

В результате обстрела ВСУ в Алешках пострадали два человека
#губернатор
#школы
#здание
#меры
#сотрудники
#режим
#всу
#запорожская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Алёшках под Херсоном от рук ВСУ погибла жена главврача городской больницы
23 сентября 2024, 18:57

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В городе Алёшки Херсонской области боевики ВСУ совершили террористический акт против семьи главного врача Центральной районной больницы Владимира Харлана. Погибла супруга медика.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко. Он рассказал, что сам врач выжил только чудом, а вот супруга его, к сожалению, погибла. Алексеенко подчеркнул, что украинские террористы выслеживали доктора долго и целенаправленно, и атаковать хотели именно его.

Глава областного правительства напомнил, что доктор Харлан сам ведёт приём больных, организует помощь раненным при обстрелах жителям Алёшек, постоянно выезжает во все населённые пункты, где нуждаются в его помощи, пренебрегая любой опасностью. И за это пользуется огромной любовью и уважением людей. И ненавистью врагов.

Алексеенко выразил соболезнования доктору Харлану, пожелал ему мужества, чтобы перенести утрату, и выразил слова поддержки от себя и от имени тысяч людей, которых он лечил.

Читайте также:

Боевики ВСУ за сутки нанесли почти полсотни ударов по Херсонской области

Медсестра получила ранение при атаке дронами ВСУ больницы в Херсонской области

В результате обстрела ВСУ в Алешках пострадали два человека
#помощь
#врач
#террористы
#соболезнования
#херсонская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, почему ВСУ несут огромные потери на фронте
Боевик ВСУ Друзенко: солдаты Украины не понимают, за что воюют
23 сентября 2024, 17:38

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Боевики ВСУ уже не понимают, за что воюют, а власти и не стараются им что-либо объяснять. Об этом в беседе с бывшим депутатом украинского парламента Бориславом Березой рассказал командир украинских военных Геннадий Друзенко.
«Власть за два с половиной года даже не попыталась коммуницировать с обществом, а за что мы воюем», — пояснил собеседник.
Друзенко уверен, что Украина не выйдет на границы 1991 года, но заметил, что ВСУ непонятно для чего отправляют на убой сотни тысяч человек.

«Неужели мы, наши братья и сестры отдают жизни и здоровье <…> за то, чтобы Украину грабили украинцы?» — спросил офицер ВСУ.

Ранее сообщалось, как западные снаряды навредили боевикам ВСУ.

Читайте также:

СЦКК: боевики ВСУ атаковали Донецк с Горловкой снарядами НАТО

Обнародованы последние данные о суточных потерях ВСУ в Курской области

Названа причина роста потерь в рядах ВСУ
#мир
#украина
#всу
#война
#сво
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Переданные Украине снаряды Запада навредили ВСУ
Handelsblatt: переданные Украине снаряды Запада навредили ВСУ
23 сентября 2024, 17:22

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Переданные Киеву западные боеприпасы, чьи детонаторы разрабатывались еще во времена Второй мировой, нанесли урон боевикам ВСУ, передает Handelsblatt, ссылаясь на доклад украинских военных. В частности, снаряды преждевременно взрывались.
«Во время боевого применения артиллерии произошли многочисленные взрывы снарядов на расстоянии от 20 до 60 метров от сопла, в результате чего был ранен личный состав, а артиллерийские системы повреждены», — говорится в материале.
Согласно документации, всему виной детонаторы M515 и M51A5. По информации украинского командования, на каждые десять тысяч выпущенных боеприпасов пять из них сдетонировали раньше срока.

Западные союзники Киева поставляют украинским боевикам технику, реализуя свою стратегию «до последнего украинца».

Читайте также:

СЦКК: боевики ВСУ атаковали Донецк с Горловкой снарядами НАТО

Обнародованы последние данные о суточных потерях ВСУ в Курской области

Названа причина роста потерь в рядах ВСУ
#мир
#украина
#всу
#война
#оружие
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СЦКК: боевики ВСУ атаковали Донецк с Горловкой снарядами НАТО
23 сентября 2024, 16:26

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Горловка и Донецк подверглись обстрелу со стороны ВСУ натовскими снарядами, чей калибр составляет 155 миллиметров. Об этом проинформировал Совместный центр контроля и координации.
Атаки на Никитовский и Центрально-Городской районы Горловки фиксируются с сегодняшнего утра. Противник пользуется кассетными боеприпасами, уточнили в СЦКК.

Кроме того, обстрелян Петровский район Донецка в дневное время. По предварительным данным, били из Курахово.

Ранее в Минобороны РФ информировали, что боевики ВСУ потеряли за сутки в приграничье Курской области свыше 340 человек, а всего за время нападения на регион с 6 августа более 16 тысяч человек.

Читайте также:

Смирнов: Более 770 мирных жителей пропали в Курской области с начала августа

Названа причина роста потерь в рядах ВСУ

Стало известно, скольких мирных жителей пленили боевики ВСУ в Курской области
#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#всу
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обнародованы последние данные о суточных потерях ВСУ в Курской области
Минобороны: боевики ВСУ лишились 340 человек в Курской области за сутки
23 сентября 2024, 16:08

Фото: istockphoto/vladj55

Свыше 340 единиц живой силы за сутки в Курской области потеряли боевики ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России. Там уточнили, что противник лишился танка, БМП, броневиков и артустановок.
«Один военнослужащий ВСУ взят в плен», — добавили в ведомстве.
Всего с начала атаки на Курскую область с 6 августа Украина потеряла до 16400 человек. По оценке аналитиков, украинская армия не только не сможет удержаться в Курской области, но и потеряет территории в Донбассе.

Западные СМИ отмечают бедственное положение украинских боевиков, которые покидают свои позиции под напором ВС РФ. Бойцы СВО освобождают по несколько населенных пунктов в день.

Читайте также:

Названа причина роста потерь в рядах ВСУ

«Мы безумно беспокоимся»: Россия ищет похищенных боевиками ВСУ жителей Курской области

Стало известно, скольких мирных жителей пленили боевики ВСУ в Курской области
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#новости
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Смирнов: Более 770 мирных жителей пропали в Курской области с начала августа
Смирнов: В Курской области пропали более 770 жителей с начала августа
23 сентября 2024, 14:23

Фото: istockphoto/splendens

Более 770 жителей курской области пропали без вести с начала августа. Об этом 23 сентября сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«В органы внутренних дел поступило более 770 заявлений от граждан, утративших связь с родственниками и близкими. Среди них есть коллективные обращения от организаций, разыскивающих сразу нескольких сотрудников», — написал Смирнов.

Губернатор отметил, что во время освобождения российскими войсками Кореневского района смогли найти 268 человек, 118 из которых были в розыске. Отдельно сотрудники полиции по запросам родственников нашли 101 человека. Чаще всего это пожилые люди, которые вынужденно покинули дома и не успели взять документы. Они находятся в пунктах временного размещения.

Для поиска пропавших родственников в Курской области работает круглосуточный телефон горячей линии: 8-800-250-56-29.

Ранее боевики ВСУ похитили из Курской области 128 мирных жителей и вывели за пределы России. Среди них есть дети. Власти продолжают искать насильно увезенных из России гражданских.

Читайте также:

Названа причина роста потерь в рядах ВСУ

RT опубликовал кадры сдачи в плен боевиков ВСУ в Курской области

Ганчев: ВСУ подводят резервы в Харьковскую область из-за наступления ВС России
#губернатор
#обращения
#всу
#курская область
#спецоперация
#жители
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате