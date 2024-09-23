Военкор Коц рассказал об итогах проверки по гибели операторов «Эрнеста» и «Гудвина»

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Военное командование привлекли к ответственности за гибель операторов БПЛА с позывными «Эрнест» и «Гудвин». Об этом сообщил 23 сентября военкор Александр Коц своем Telegram-канале.
«Минобороны России совместно с представителями Департамента военной контрразведки ФСБ России завершено разбирательство по обстоятельствам гибели военнослужащих 87 отдельного мотострелкового полка Дмитрия Лысаковского и Сергея Грицая», — написал военкор.
По его словам, нескольких должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. В частности наказали командующего 51-й армией, а также командиров мотострелковой бригады и 87 стрелкового полка.
О гибели на передовой «Гудвина» и «Эрнеста» стало известно 13 сентября. После в инциденте поручил разобраться Министр обороны Андрей Белоусов.
Сообщалось, что операторов дронов «отправили в один конец» из-за конфликта с командованием. Позже неофициальные источники сообщали о задержании командира 87 полка, однако информация оказалась недостоверной.
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