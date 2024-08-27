Сливал данные ВСУ: в Омске арестовали мужчину

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В Омске суд арестовал местного жителя, подозреваемого в шпионаже и передаче Украине секретных данных, касающихся оборонного предприятия. Об этом сообщила пресс-служба Центрального районного суда.
Согласно материалам дела, 40-летний мужчина передавал украинским спецслужбам информацию закрытого характера о деятельности одного из оборонно-промышленных предприятий региона. Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела и установление возможных сообщников арестованного.
Ранее сообщалось, что французов, которые решили прогуляться в Россию, задержали на обратном пути финские пограничники, сообщает республиканская погранохрана. Отмечается, что французы хотели посмотреть на птиц и природу, а знаки пограничной зоны проигнорировали. На российской территории они пробыли буквально несколько минут, однако при возвращении в Финляндию их арестовали.
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В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела и установление возможных сообщников арестованного.
Ранее сообщалось, что французов, которые решили прогуляться в Россию, задержали на обратном пути финские пограничники, сообщает республиканская погранохрана. Отмечается, что французы хотели посмотреть на птиц и природу, а знаки пограничной зоны проигнорировали. На российской территории они пробыли буквально несколько минут, однако при возвращении в Финляндию их арестовали.
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Елена Перлова