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Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили инженерные машины разграждения (ИМР) к Курской областью для разминирования части приграничной территории. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
По словам военных корреспондентов, российские силы регулярно уничтожают украинские ИМР. Предполагается, что ВСУ готовят новое наступление на российскую территорию.
Ранее командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахры Авирдзба рассказал о нарастающем окружении ВСУ в районе Курска.
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«Напомним, что после понесенных потерь у н.п. Медвежье и Веселое ВСУ резко снизили боевую активность на участке границы в Глушковском районе, проводят перегруппировку и, по всей видимости, готовят новый удар, пытаясь разминировать пути для попытки прорыва», – отмечается в сообщениях.
Ранее командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахры Авирдзба рассказал о нарастающем окружении ВСУ в районе Курска.
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Александр Климов