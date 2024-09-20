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Военкоры заявили о разминировании приграничной с Курской областью части Украины

20 сентября 2024, 23:23
Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили инженерные машины разграждения (ИМР) к Курской областью для разминирования части приграничной территории. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
По словам военных корреспондентов, российские силы регулярно уничтожают украинские ИМР. Предполагается, что ВСУ готовят новое наступление на российскую территорию.

«Напомним, что после понесенных потерь у н.п. Медвежье и Веселое ВСУ резко снизили боевую активность на участке границы в Глушковском районе, проводят перегруппировку и, по всей видимости, готовят новый удар, пытаясь разминировать пути для попытки прорыва», – отмечается в сообщениях.



Ранее командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахры Авирдзба рассказал о нарастающем окружении ВСУ в районе Курска.

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#мина
Шестерых фигурантов дела Wildberries арестовали
20 сентября 2024, 23:36

Фото: istockphoto/Wavebreakmedia

Все шестеро обвиняемых, получивших в пятницу 15 суткок лишения свободы «по делу Wildberries», арестованы за попытку проникнуть в приемный покой НИИ скорой помощи им. Скрифосовского, информирует РИА Новости.
В среду, 18 сентября, возле офиса компании Wildberries в Романовом переулке произошла перестрелка. По словам очевидца, в это время Владислав Бакальчук пытался войти в здание вместе с неизвестными «бородачами», но им помешали охранники. Жертвами нападения стали два сотрудника офиса. Еще семь человек получили ранения.

Сам Бакальчук заявил, что приехал в офис на заранее запланированную встречу и что стрельба была актом агрессии против него.

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#wildberries
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#стрельба
#охрана
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МЧС: склад пенопропиленовой тары тушат в Воронежской области
20 сентября 2024, 21:56

Фото: istockphoto/Distortion Media

Возгорание на площади более трех с половиной тысяч «квадратов» тушат сотрудники МЧС РФ в Воронежской области. Информация опубликована в тг-канале ГУ МЧС по региону.
«В селе Новая Усмань горит производственное помещение на 3500 «квадратах», — сказано в публикации.

Уточняется, что горит склад, где хранилась пенопропиленовая тара на Полевой улице. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Огонь тушат более полусотни спасателей, а также техника в количестве 18 единиц. Других подробностей нет.

Ранее публиковались кадры возгорания кабельного завода в подмосковном Подольске. Три десятка человек эвакуированы. Пламя охватило кровлю, а также третий и четвертый этажи здания.

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#новости
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Избиение пенсионера в московском пункте выдачи Wildberries попало на видео
Менеджер Wildberries избил пенсионера в пункте выдачи в Москве
20 сентября 2024, 20:16

Фото: istockphoto/Elena Gurova

Менеджер маркетплейса Wildberries жестоко избил пожилого мужчину в пункте выдачи товара в Москве. Видео с нападением на человека в офисе магазина опубликовали в сети вечером 20 сентября.
На кадрах видно, как сотрудник Wildberries несколько раз бьет кулаком по голове мужчину в возрасте. Человек едва держится за стойку, откуда выдают товар, а работник продолжает наносить серию ударов.

В последний момент, продавец сильно толкает пенсионера и тот падает с ног. Во время падения мужчина бьется головой о кафельную плитку пола и больше не поднимается.
«Вы с ума сошли? Вызывайте скорую», – звучит за кадром голос девушки-оператора.

Из-за чего начался конфликт, не сообщается. Менеджер в кадре уверяет, что пенсионер начал нападать первым. Вызвали пострадавшему человеку скорую помощь или нет, также не сообщается.

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#избиение
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Минимум 13 человек погибли при ударе Израиля по югу сектора Газа
Shehab: при ударе Израиля по дому в Рафахе погибли минимум 13 человек
20 сентября 2024, 19:56

Фото: iStock/gorodenkoff

Минимум тринадцать человек погибли в результате авиаудара Израиля по дому в Рафахе на юге Газы. Об этом информирует агентство Shehab.
Отмечается, что несколько человек также получили ранения. Удар израильской армии пришелся по дому в районе Масбах.

Иные подробности в настоящее время не уточняются.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#палестина
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У курского села Колодное сбили новейший беспилотник ВСУ «Паляница»
20 сентября 2024, 18:40

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

У села Колодное в Курской области сбили новейшие трехметровый вражеский беспилотник «Паляница». Об этом сообщает Mash.
По данным издания, во время осмотра обломков упавшего беспилотника обнаружилось, что у него нет обычного винта. Вместо этого у БПЛА оказался реактивный двигатель. Точно установить марку сбитого дрона не удалось, так как обломки сильно обгорели, однако есть некоторые особенности, которые указывают, что это «Паляница».

Этот дрон имеет размер 3,5×2,5 метров и развивает скорость 400-500 километров в час. Он может перевозить до 100 кг взрывчатки на расстояние до 700 км. «Паляница» — это новая украинская ракета-дрон, разработанная уже во время спецоперации. О её первом применении в зоне боевых действий Владимир Зеленский сообщил в конце августа.

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Силовики обыскивают дом Бокальчука по делу о Wildberries
Силовики проводят обыски в доме Бокальчука по делу о перестрелке в Wildberries
20 сентября 2024, 18:36

Фото: istockphoto/Elena Gurova

Сотрудники правоохранительных ведомств проводят обыски в доме Владислава Бакальчука — супруга основательницы маркетплейса Wildberries. Его считают причастным к смертельной перестрелке у головного офиса компании в Москве. Об этом 20 сентября сообщают источники в силовых структурах.
«Проводятся обыски по месту проживания задержанного,» — сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного собеседника.

Владислава Бакальчука задержали после стрельбы 18 сентября у головного офиса Wildberries, где погиб охранник торгового центра. Как сообщалось ранее, всего после стрельбы у центрального офиса Wildberriеs Басманный суд Москвы арестовал 10 человек.

Сообщается, что один из задержанных, Умар Чичаев, может быть бойцом спецподразделения «Ахмат-1», которое базируется в Чеченской республике.

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В Москве подросток попал в реанимацию из-за чеснока
20 сентября 2024, 17:51

Фото: iStock/Motortion

В Москве подросток попал в реанимацию после того, как съел головку чеснока на спор.
Как уточнил источник «Известий», на днях парень поспорил с друзьями, что съест головку чеснока, а после выполнения обещанного через какое-то время начал кашлять и упал. Друзья отметили, что юноша не был пьян внешне, однако запах алкоголя от него всё же чувствовался.

В итоге 16-летний молодой человек оказался в токсикологическом отделении реанимации с предварительным диагнозом «отравление».

Жители Белова Кемеровской области обвинили неизвестную девушку в отравлении собак.

«Девушка, которая травит собак, чтобы тебе каждую ночь снились все отравленные собаки и выли. Он был любимец всего двора, всех детей, провожал и встречал со школы, никого не обидел, с ней бегала девочка, ты отравила в Бабанаково у «МСК» обеих», — приводит «Сiбдепо» комментарий одного из пользователей в соцсетях.

Уточняется, что вся информация по данному инциденту уже направлена в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что женщину, подозреваемую в серии краж мобильных телефонов в Балашихе, задержала полиция.

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#подростки
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Суд арестовал 10 человек по делу о стрельбе у офиса Wildberriеs
20 сентября 2024, 17:37

Фото: iStock/Zolnierek

Басманный суд Москвы арестовал 10 человек после стрельбы у центрального офиса Wildberriеs в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
«Суд избрал меру пресечения в отношении Досаева в виде заключения под стражу», — зачитал свое решение судья.

Арестованныйстал десятым фигурантом уголовных дел, возбужденных после событий у центрального офиса Wildberriеs в столице.

18 сентября в офисе Wildberries (WB) в бизнес-центре «Романов Двор» в Москве раздалась стрельба — сооснователь компании Владислав Бакальчук в сопровождении охраны и бойцов ММА попытался войти туда.

Татьяна Бакальчук заявила, что в этот раз это действительно рейдерский захват, точнее «его неудачная попытка». Она призвала правоохранительные органы взять на контроль ситуацию и сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, которые организовали «этот беспредел». Тогда погибли два сотрудника охраны Wildberriеs.

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#бизнес
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Полиция задержала 12 подозреваемых в торговле данными о движении поездов
МВД подозревает 12 жителей Петербурга в торговле данными о движении поездов
20 сентября 2024, 17:35

Фото: МВД России

Полиция задержала 12 жителей Петербурга, которых подозревают в торговле данными о передвижении поездов. По данным МВД, задержанные продавали информацию о движении составов по России и за рубеж. Об этом 20 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Задержаны 12 жителей Санкт-Петербурга, подозреваемых в торговле компьютерной информацией о передвижении железнодорожных составов по территории России», — сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По версии следствия, участники группы создали коммерческую организацию, которая имела десятки заказчиков. Доступ к базе данных оценивали от 500 тысяч до миллиона рублей. Незаконный доход участников группы за весь период оценили в 100 млн рублей.



«Доступ к сведениям о перевозках грузов по территории России предоставлялся в том числе зарубежным клиентам, что могло угрожать транспортной безопасности и привести к разглашению стратегически важной информации», — добавила Ирина Волк.

Задержание и обыски проводили с участием сотрудников ФСБ и Следственного комитета. Четверых фигурантов отправили в изолятор, еще восемь находятся под подпиской о невыезде.

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