Пленный боец ВСУ рассказал о бегстве иностранных наемников с передовой

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига просит Румынию сбивать российские БПЛА в небе над Украиной. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Отмечается, что речь идет о тех дронах, которые будут замечены у румынской границы.