Фото: istock/EvgeniyShkolenko
Иностранные наемники, служившие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), сбежали с передовой после сильных обстрелов.
Об этом РИА Новости рассказал пленный украинский боец Артем Казарченков. По его словам, в подкрепление украинским войскам прислали двух наемников из Германии и Новой Зеландии. Однако, когда начались мощные обстрелы, наемники спрятались в окопах, а позже заявили, что больше не вернутся на передовую.
До этого экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что иностранные наемники массово покидают ВСУ из-за тяжелых условий службы и участия в «мясорубках» и бесполезных атаках.
Ранее сообщалось, что российским военным удалось захватить опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью радиоигры. Согласно сообщению, российские бойцы использовали радиосвязь для передачи ложной информации украинским солдатам. В результате дезинформации украинские войска попали под обстрел и понесли значительные потери.
Читайте также:
Украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными из тюрем
Местный житель описал расправы ВСУ над мирными жителями Суджи
Алаудинов: ВСУ бросили под Курск колоссальное количество танков и БМП
«Они ушли вечером, сказав, что больше не придут», — сообщил Казарченков.
До этого экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что иностранные наемники массово покидают ВСУ из-за тяжелых условий службы и участия в «мясорубках» и бесполезных атаках.
Ранее сообщалось, что российским военным удалось захватить опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью радиоигры. Согласно сообщению, российские бойцы использовали радиосвязь для передачи ложной информации украинским солдатам. В результате дезинформации украинские войска попали под обстрел и понесли значительные потери.
Читайте также:
Украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными из тюрем
Местный житель описал расправы ВСУ над мирными жителями Суджи
Алаудинов: ВСУ бросили под Курск колоссальное количество танков и БМП
Елена Перлова