ВМС Британии сообщили о поражении судна у побережья ОАЭ неизвестным снарядом

01 марта 2026, 19:58

ВМС Британии: у побережья ОАЭ атаковали судно

Фото: istockphoto/STILLFX

Судно подверглось обстрелу в 17 морских милях к северо-западу от порта Мина Сакр в ОАЭ. Об этом сообщила Служба координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) в соцсети X.