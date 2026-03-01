ВМС Британии сообщили о поражении судна у побережья ОАЭ неизвестным снарядом
Судно подверглось обстрелу в 17 морских милях к северо-западу от порта Мина Сакр в ОАЭ. Об этом сообщила Служба координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) в соцсети X.
По данным UKMTO, представитель службы безопасности судоходной компании передал, что в корабль попал неизвестный снаряд. На борту начался пожар, однако его оперативно ликвидировали, после чего судно продолжило движение по маршруту.
В сообщении отмечается, что компетентные органы проводят расследование. Морякам рекомендовали соблюдать повышенную осторожность при транзите в районе инцидента и информировать UKMTO о любых подозрительных действиях. Ранее также сообщалось, что танкер под флагом Палау, атакованный у берегов Омана в Ормузском проливе, начал тонуть.
Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США, обращаясь к нации, заявил, что удары по Ирану наносятся из-за с «иссякшего терпения» на фоне отказа Тегерана сворачивать ядерную программу.
