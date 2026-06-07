Пленный суданец рассказал, как ВСУ голодали по десять дней на передовых позициях
Пленный Жарков: ВСУ по десять дней голодали на передовой из-за отсутствия логистики
На передовых позициях украинские военные испытывали острую нехватку воды и еды, голодая по десять и более дней подряд. Об этом сообщил РИА Новости пленный этнический суданец Даниэль Жарков.
По его словам, продовольствие и воду бойцам ВСУ доставляли крайне редко, а логистика практически отсутствовала. Однажды сброс еды произошёл днём, хотя обычно это делали только в сумерках или ночью. Сразу после этого начался обстрел соседнего окопа. Пленный считает, что дневную доставку устроили намеренно — это был своего рода «прощальный жест», поскольку тех, кто все еще находился на позициях, просто бросили.
«Мы подозреваем, почему – потому что всех не вывести. Должны оставаться для того, чтобы кто-то отошел. Надо кем-то пожертвовать», — объяснил Жарков.Ранее «Радио 1» передавало, что в Киеве девушка применила газовый баллончик против полицейского. Она не смогла бездействовать, когда сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пытались насильно мобилизовать её парня.