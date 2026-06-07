07 июня 2026, 04:43

Пленный Жарков: ВСУ по десять дней голодали на передовой из-за отсутствия логистики

Фото: iStock/IherPhoto

На передовых позициях украинские военные испытывали острую нехватку воды и еды, голодая по десять и более дней подряд. Об этом сообщил РИА Новости пленный этнический суданец Даниэль Жарков.





По его словам, продовольствие и воду бойцам ВСУ доставляли крайне редко, а логистика практически отсутствовала. Однажды сброс еды произошёл днём, хотя обычно это делали только в сумерках или ночью. Сразу после этого начался обстрел соседнего окопа. Пленный считает, что дневную доставку устроили намеренно — это был своего рода «прощальный жест», поскольку тех, кто все еще находился на позициях, просто бросили.



«Мы подозреваем, почему – потому что всех не вывести. Должны оставаться для того, чтобы кто-то отошел. Надо кем-то пожертвовать», — объяснил Жарков.